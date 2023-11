Fórmula E: saiba como a categoria projeta e constrói os circuitos de rua nos grandes centros

A 9ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E contou com três novos circuitos de rua adicionados ao cronograma: Hyderabad, Cidade do Cabo e São Paulo, todas fazendo suas estreias na categoria. Mas, como essas pistas passam do conceito à competição, com segurança, emoção e logística em pleno funcionamento?

Desde a sua primeira corrida em 2014, a Fórmula E é conhecida por quebrar os padrões e fazer as coisas de forma um pouco diferente – e isso também se aplica ao design das pistas. Isso ficou claro com a adição das três novas pistas no calendário recorde da temporada passada, com todos os circuitos recebendo carros, equipes e pilotos sem nenhum problema.

Para a 10ª temporada, a Fórmula E está indo para o coração de Tóquio, no Japão, que marcará a primeira vez que a cidade sediará um campeonato mundial de automobilismo. O desafiador circuito de rua de 18 curvas e 2.582 km será em torno do Centro Internacional de Exposições de Tóquio – o maior local do Japão, também conhecido como Tokyo Big Sight – a poucos minutos do centro da capital japonesa.

Como é selecionado um circuito urbano da Fórmula E?

Ao contrário de outros campeonatos baseados em circuitos, a grande maioria das pistas visitadas pela Fórmula E são inteiramente temporárias e não permanentes, construídas no coração de algumas das principais cidades do mundo e homologadas na véspera do evento graças a uma estreita colaboração entre a FIA, a Fórmula E, a Autoridade Desportiva Nacional (ASN) e o promotor local.

O processo de adesão à categoria geralmente começa cerca de 18 meses antes da corrida projetada, quando uma manifestação de interesse de um representante da Cidade Sede é registrada junto ao promotor do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

Oli McCrudden é o Diretor de Desenvolvimento Urbano da Fórmula E que gerencia o relacionamento com uma cidade nesta fase inicial. “É um pouco como namorar. Ambos os lados têm uma ideia clara de como querem que seja o futuro, mas antes de mais nada precisam de ter a certeza de que estão com alguém que partilha a mesma visão. Requer comunicação aberta, colaboração, compreensão e compromisso. Todas essas qualidades que são vitais para um relacionamento pessoal bem-sucedido realmente se aplicam em grande escala em nosso mundo e estabelecem as bases para uma parceria forte e frutífera", comentou.

Qual é o processo de projetar e construir uma pista de corrida na Fórmula E do início ao fim?

Um projetista de pista é nomeado para redigir uma proposta de circuito, que é posteriormente revisada pela Fórmula E por meio de um estudo de viabilidade - levando em consideração as pré-condições descritas no Apêndice O do Código Desportivo Internacional da FIA, o grau de trabalho civil necessário e o posicionamento das estruturas principais. Os contratos são trocados assim que todas as entregas forem claramente compreendidas.

Nove meses antes do evento, a ASN envia um pedido formal de homologação ao Departamento de Segurança da FIA, que por sua vez nomeia um Inspetor de Circuito da FIA e realiza simulações com base no desenho fornecido pelo projetista para validar os diversos recursos de segurança do circuito – desde barreiras para áreas de escoamento – ao mesmo tempo que sugere quaisquer alterações necessárias.

A Comissão de Circuitos da FIA – uma organização composta por especialistas em segurança de circuitos de ASNs de todo o mundo – avalia ainda mais o documento produzido pelo Departamento de Segurança e, faltando quatro meses para a corrida, o Inspetor de Circuito oficial da FIA, os especialistas da FIA e a equipe da Fórmula E visitam o local para aprovar o layout do circuito e todas as estruturas periféricas, incluindo locais de garagens, controle de corrida e centro médico.

O próximo passo é definir o plano de segurança do evento em conjunto com a ASN local, calculando o número de fiscais e bombeiros necessários para potenciais situações de recuperação. O Departamento Técnico da FIA realiza então simulações com o layout do circuito mais recente cerca de um mês e meio antes do E-Prix para determinar a duração da corrida; caso não existam zonas de travagem suficientes para regeneração de energia, poderão ser solicitadas modificações adicionais.

Uma vez validado o layout final por todas as partes, o Departamento Desportivo da FIA partilha-o – um mês antes do evento – com as equipes do campeonato, que subsequentemente iniciam os seus próprios preparativos no simulador e têm a oportunidade de reportar quaisquer preocupações significativas.

Como é construído e sinalizado com segurança um circuito de rua de um Campeonato Mundial da FIA?

Duas semanas antes da corrida e supervisionada pela Fórmula E, a construção da pista começa, com especialistas da FIA se juntando à fase final para assinar os recursos de segurança do circuito e efetuar quaisquer alterações práticas de última hora, como adicionar barreiras de segurança e modificar o acesso dos veículos de recuperação.

Na manhã de quinta-feira do fim de semana de corrida, é realizada uma caminhada na pista com todas as partes interessadas relevantes – o Diretor de Corrida da FIA, o Piloto do Safety Car, o Delegado Esportivo e o Delegado de Segurança Eletrônica, bem como os construtores do circuito e a equipe da Fórmula E – para garantir que todos estejam familiarizados com o layout e permitir quaisquer correções de 11 horas.

No dia seguinte, o Inspetor de Circuito da FIA, Scot Elkins – que também desempenha a função de Diretor de Corridas de Fórmula E da FIA – corrobora que a pista foi construída de acordo com o plano de referência final que foi aprovado em princípio pela Comissão de Circuitos da FIA. Ele produz um relatório de inspeção exaustivo e, cumpridos todos os critérios, pede a liberação da licença do circuito – assinada pelo Presidente da FIA – antes do Shakedown. A ação de rastreamento pode então ocorrer.

Vários meses depois, um grupo de revisão da pista – composto por membros da FIA, Fórmula E e três representantes dos pilotos – reúne-se para discutir possíveis melhorias no circuito para futuras edições.

“A Fórmula E é única no mundo do automobilismo, pois corre predominantemente em pistas temporárias no centro das cidades”, reconhece Elkins. “Isso exige uma abordagem completamente diferente para acompanhar a construção e a aprovação, que ocorre em um espaço de tempo comparativamente curto", comenta.

“Durante esse período, muito precisa de ser feito para garantir que o circuito em questão seja acima de tudo seguro e construído de acordo com os padrões gerais esperados para um Campeonato Mundial da FIA. Ao longo de todo o processo, a FIA trabalha de mãos dadas com a Fórmula E, bem como com o promotor local e a ASN, e o sucesso das recentes novas corridas em Hyderabad e na Cidade do Cabo é um testemunho da eficiência e eficácia dessa estreita colaboração", finaliza.

Um dos circuitos de rua mais recentes da Fórmula E, o traçado do Sambódromo do Anhembi novamente está presente no calendário do mundial de carros elétricos, e receberá os GEN3, o carro elétrico mais rápido, mais leve e mais potente já construído na história. O E-Prix de São Paulo será no dia 16 de março e os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.