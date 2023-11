Com inclusão de Misano, Fórmula E anuncia atualização do calendário da 10ª temporada

A Fórmula E confirmou nesta quarta-feira (22), em Londres, no Reino Unido, o calendário completo para a 10ª Temporada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, com a inclusão do Circuito Mundial de Misano, na Itália, recebendo uma corrida de F-E pela primeira vez, e Portland, nos EUA, expandindo para um fim de semana de corrida dupla, formando um calendário com 17 eprix, o maior número de provas da história do mundial de carros elétricos.

O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou a adição de Misano ao calendário da Fórmula E, tornando-o o terceiro local inédito da categoria na próxima temporada, ao lado de Tóquio e Xangai. O Brasil terá novamente São Paulo como etapa em março de 2024.

A pista de Misano está localizada perto da estância balnear de Rimini, na região histórica de Emilia-Romagna, na costa norte do Adriático. É uma das provas populares no Campeonato do Mundo de MotoGP, e a Fórmula E correrá no Circuito de Misano Marco Simoncelli no fim de semana dos dias 13 e 14 de abril.

Andrea Abodi, Ministro do Esporte italiano, e Stefano Bonaccini, Presidente da Emilia Romagna, deram as boas-vindas ao co-fundador e diretor do Campeonato da Fórmula E, Alberto Longo, para anunciar formalmente como cidade-sede da disputa.

''A Fórmula E é uma grande oportunidade para o nosso país e depois de muitos anos maravilhosos em Roma, o próximo E-Prix italiano será realizado em Misano em 2024. É importante que a Itália dê as boas-vindas a este evento que promove a mobilidade sustentável e tem um encanto extraordinário'', disse Andrea Abodi, Ministro do Esporte

''O automobilismo ocupa um lugar especial no coração dos italianos e aprendemos a apreciar estes novos carros que trazem esperança para o futuro e entregam um legado de tecnologia de ponta''.

A corrida de estreia no Portland International Raceway na temporada passada foi vista como uma experiência espetacular para a Fórmula E, oferecendo uma pista larga e aberta em comparação com os circuitos de rua compactos que continuam a ser a marca registrada das corridas do mundial de carros elétricos.

A prova foi considerada um sucesso por fãs, equipes de corrida e organizadores, pois os ingressos se esgotaram e os 22 pilotos puderam mostrar o potencial de seus revolucionários carros de corrida GEN3 em um ambiente completamente novo, entregando um recorde de 403 ultrapassagens durante as 32 voltas no circuito dos EUA.

Na próxima temporada, Portland sediará uma rodada dupla nos dias 29 e 30 de junho, o penúltimo fim de semana de corrida da 10ª temporada antes da decisão em Londres, nos dias 20 e 21 de julho.

''Estamos entusiasmados por correr pela primeira vez na histórica pista de Misano e apresentar a enorme base de fãs locais do automobilismo às corridas competitivas e únicas da Fórmula E. Todos os associados à pista e à região ficaram extremamente entusiasmados em receber a Fórmula E na região e gostaria de agradecer-lhes pelo apoio''.

''A mesma mensagem vai para o promotor local e autoridades em Portland: mal podemos esperar para voltar para um fim de semana completo de corridas e entretenimento na Cidade das Rosas'', contou Alberto Longo, co-fundador e diretor do campeonato da Fórmula E.

A 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E terá início na Cidade do México no dia 13 de janeiro de 2024, e contará com corridas em mais 10 cidades: Diriyah, Hyderabad, São Paulo, Tóquio, Misano, Mônaco, Berlim, Xangai, Portland e Londres.

São Paulo receberá pela segunda vez a Fórmula E, no dia 16 de março de 2024. Os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.

''A Fórmula E oferece corridas de rua melhor do que ninguém, e o nosso calendário final da 10ª temporada apresenta um enorme desafio para equipes e pilotos no segundo ano do carro de corrida GEN3, com a mistura perfeita de circuitos de rua icônicos e pistas incríveis''.

''Misano será uma grande experiência para todos, enquanto a corrida adicional em Portland significa o nosso compromisso contínuo com o mercado dos EUA, juntamente com o potencial de crescimento na região'', contou Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

Calendário da Fórmula E

Etapa 1 - Cidade do México, México - 13 de janeiro

Etapa 2 - Diriyah, Arábia Saudita - 26 de janeiro

Etapa 3 - Diriyah, Arábia Saudita - 27 de janeiro

Etapa 4 - Hyderabad, Índia - 10 de fevereiro

Etapa 5 - São Paulo, Brasil - 16 de março

Etapa 6 - Tóquio, Japão - 30 de março

Etapa 7 - Misano, Itália - 13 de abril

Etapa 8 - Misano, Itália - 14 de abril

Etapa 9 - Mônaco, Principado - 27 de abril

Etapa 10 - Berlim, Alemanha - 11 de maio

Etapa 11 - Berlim, Alemanha - 12 de maio

Etapa 12 - Shanghai, China - 25 de maio

Etapa 13 - Shanghai, China - 26 de maio

Etapa 14 - Portland, EUA - 29 de junho

Etapa 15 - Portland, EUA - 30 de junho

Etapa 16 - Londres, Reino Unido - 20 de julho

Etapa 17 - Londres, Reino Unido - 21 de julho