Capacitando mulheres no mundo do automobilismo: Equipe Amattheis promove segunda Imersão para mulheres no Motorsport

A Imersão é mais do que um evento; é um projeto comprometido em capacitar e abrir portas para talentosas mulheres que desejam deixar sua marca no cenário automobilístico. Este evento online oferecerá uma série de palestras e workshops ministrados por profissionais experientes em diversas áreas do automobilismo.

É uma oportunidade única para mulheres que sonham em fazer história nas áreas de Engenharia, Mecânica, Comunicação, Marketing, Jornalismo, Mídia Social e Comissariado de Corrida.

Temas Abordados:

Engenharia e Mecânica: Descubra as nuances da tecnologia por trás dos carros de corrida e como as mulheres podem desempenhar papéis fundamentais nessa área.

Comunicação e Marketing: Aprenda como criar estratégias eficazes para promover eventos automobilísticos e equipes, com ênfase na inclusão feminina.

Jornalismo e Mídia Social: Explore o mundo do jornalismo esportivo e da mídia social no contexto do automobilismo, com insights sobre como as mulheres podem se destacar nesse campo.

Comissariado de Corrida: Conheça os bastidores das competições automobilísticas e a importância do papel dos comissários, proporcionando uma visão abrangente desse aspecto crucial do esporte.

Quem Pode Participar:

O convite é estendido a todas as meninas do Brasil, independentemente de sua localização geográfica. A Imersão para Mulheres no Motorsport é uma iniciativa inclusiva e gratuita, projetada para capacitar mulheres e inspirá-las a seguir carreiras no automobilismo.

Inscrições:

A participação é gratuita, e as inscrições estão abertas agora! Não perca a chance de fazer parte desta jornada única de aprendizado e networking.

À medida que as mulheres continuam a ganhar espaço no mundo automobilístico, a indústria como um todo se beneficia. Novas vozes, novas ideias e uma abordagem mais inclusiva estão transformando o cenário, criando um ambiente onde o talento é reconhecido independentemente do gênero. A imersão de 2023 foi um ponto de virada, e agora, o futuro do automobilismo se desenha com a promissora presença feminina, guiando o caminho para uma indústria mais vibrante e igualitária.