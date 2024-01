Descubra a história por trás do ritual triunfante de Ayrton Senna

Ao longo de sua lendária carreira nas pistas, Ayrton Senna não apenas deixou sua marca como um dos maiores pilotos da Fórmula 1, mas também introduziu um gesto icônico que se tornaria um símbolo de suas vitórias: a inconfundível bandeira brasileira.

Origem

A origem do gesto icônico surgiu no GP de Detroit de 1986, ano da Copa do Mundo em que o Brasil havia sido eliminado pela França nas quartas de finais.

Na época, a equipe de Ayrton, a Lotus, utilizava os motores da Renault turbo (motor francês) e havia diversos engenheiros e mecânicos franceses na equipe. Até o projetista, grande amigo de Ayrton, Gérard Ducarouge, era francês. Senna foi devidamente zoado por sua equipe após a eliminação do Brasil.

Coincidentemente, um dia após a eliminação do Brasil, ocorreu o GP de Detroit, onde Senna saiu vitorioso. Avistou um torcedor agitando uma pequena bandeira do Brasil na arquibancada, parou o carro, pediu para que o torcedor entregasse a ele a bandeira e fez a volta da vitória com ela erguida.

Foto: Acervo Instituto Ayrton Senna

O triunfo de Senna serviu como "revanche" sobre os franceses, sobretudo os mecânicos da Lotus e o projetista Gérard Ducarouge, que o provocaram.

Não era apenas um ato de celebração, mas sim uma expressão genuína de sua conexão com o povo brasileiro, com um significado especial na época, já que ocorreu um dia após a eliminação do Brasil pela França nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. Dali em diante, essa seria sua marca registrada nas vitórias.

Cada vitória de Senna não era apenas uma conquista pessoal, mas uma celebração coletiva para o povo brasileiro. Em um período marcado por desafios e triunfos, Senna continuou a representar sua nação com distinção, levando o nome do Brasil aos mais altos pódios do automobilismo mundial.

De 1986 até 1993, Ayrton Senna escreveria um capítulo glorioso em sua carreira na Fórmula 1, conquistando mais de 37 vitórias e três títulos, carregando o símbolo do país em diversas outras ocasiões marcantes que sucederam o triunfo de Detroit.