Ayrton Senna e Corinthians: Quando o Universo do Automobilismo Encontra as Arquibancadas do Futebol

O futebol e o automobilismo andam lado a lado, ambos os universos compartilham a habilidade de unir comunidades. Seja nas arquibancadas de um estádio lotado ou no rugido dos motores em um autódromo. Um exemplo emblemático dessa fusão de paixões é a relação entre Ayrton Senna e o Corinthians.

A Paixão de Senna pelo Corinthians

O tricampeão mundial de Fórmula 1 era um torcedor fervoroso do Corinthians, e essa paixão era evidente em sua vida e carreira. Durante algumas corridas, por baixo de seu macacão de piloto, Senna usava uma camisa do Corinthians. Essa escolha não era apenas uma questão de superstição ou devoção; era uma expressão tangível de seu amor incondicional pelo clube.

Ele via o futebol como uma extensão da paixão que sentia pelas pistas de corrida, uma maneira de unir as pessoas em torno de um objetivo comum, assim como o esporte motorizado fazia. Nas pistas ao redor do mundo, sob o rugir dos motores e a pressão competitiva, essa camisa representava um elo constante com o clube que ocupava um lugar especial em seu coração.

Infelizmente, Senna não teve a oportunidade de testemunhar as futuras conquistas do Corinthians, mas seu legado permanece profundamente entrelaçado com o clube. Em reconhecimento à importância do ícone do automobilismo, o Corinthians prestou homenagens significativas, criando uma ponte eterna entre o lendário piloto e o clube .

No coração do Corinthians, o Parque São Jorge, um dos capacetes usados por Senna em uma corrida está exposto com a mensagem “No peito do piloto frio e corajoso batia um coração corinthiano". Esta exibição não é apenas uma lembrança do ícone do automobilismo, mas também uma prova visual da fusão única entre o mundo das corridas e o fervor futebolístico de Senna.

Capacete de Ayrton Senna exposto no Parque São Jorge- Foto: Fernanda Anselmo.

Assim, a relação entre Ayrton Senna e o Corinthians transcende o esporte, representando uma fusão única de paixões que continua a inspirar torcedores e entusiastas, criando uma ligação eterna entre o lendário piloto e o amado clube Alvinegro.