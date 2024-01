Fórmula E: Confira a classificação do mundial após a vitória de Wehrlein na Cidade do México

Neste sábado (13) teve início a 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, e com a TAG Heuer Porsche mostrando que desta vez não quer deixar escapar a oportunidade de ser campeão, com Pascal Wehrlein vencendo na Cidade do México.

Wehrlein largou na Julius Baer Pole Position e com isso, conquistou os primeiros três pontos da temporada. A vitória veio em uma corrida sem grandes riscos, onde o piloto alemão precisou se preocupar mais em gerenciar a energia durante a etapa.

Ao todo, Wehrlein conquistou 28 dos 29 pontos possíveis. O ponto extra da melhor volta da prova ficou com o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), que terminou a prova em terceiro. Entre os dois pilotos, ficou o suíço Sébastien Buemi.

Confira abaixo como ficou o campeonato de pilotos e equipes após a prova deste fim de semana na Cidade do México, a primeira de 16 provas do calendário do mundial de carros elétricos.

Classificação do Mundial de Pilotos após o E-Prix da Cidade do México 2024

1º Pascal Wehrlein (ALE) – TAG Heuer Porsche, 28 pontos

2º Sebastien Buemi (SUI) – Envision Racing, 18 pontos

3º Nick Cassidy (NZL) – Jaguar TCS Racing, 16 pontos

4º Maximilian Günther (ALE) – Maserati MSG Racing, 12 pontos

5º Mitch Evans (NZL) – Jaguar TCS Racing, 10 pontos

6º Jean-Eric Vergne (FRA) – DS Penske, 8 pontos

7º Jake Hughes (GBR) – NEOM McLaren, 6 pontos

8º Stoffel Vandoorne (BEL) – DS Penske, 4 pontos

9º Jake Dennis (GBR) – Andretti Formula E Team, 2 pontos

10º Norman Nato (FRA) – Andretti Formula E Team, 1 ponto

Classificação do Mundial de Equipes após o E-Prix da Cidade do México

1º TAG Heuer Porsche – 28 pontos

2º Jaguar TCS Racing – 26 pontos

3º Maserati MSG Racing – 12 pontos

4º DS Penske – 12 pontos

5º NEOM McLaren – 6 pontos

6º Andretti Formula E Team – 3 pontos