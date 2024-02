No glorioso universo do Carnaval carioca, a Unidos da Tijuca brilhou intensamente em 2014 ao prestar uma emocionante homenagem ao ícone do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna. Com o enredo "Acelera, Tijuca", a escola de samba mergulhou nas pistas de velocidade e conquistou o coração do público e dos jurados, garantindo o título do Carnaval do Rio de Janeiro naquele ano.

O tributo à lenda das pistas não poderia ser mais grandioso. A Marquês de Sapucaí testemunhou o espetáculo de um carro de Fórmula 1 na comissão de frente, um verdadeiro símbolo da paixão de Senna pelas corridas. Inspirada por sua trajetória e legado, as alegorias desfiladas pela Tijuca resgataram momentos marcantes da carreira do piloto, assim como outros personagens que exaltam a velocidade e a adrenalina das competições automobilísticas.

Homenagem a <strong><a data-cke-saved-href='https://www.vavel.com/br/motor/2024/01/13/1168536-felipe-massa-do-brasil-relembre-o-emocionante-grande-premio-do-brasil-de-2006.html' href='https://www.vavel.com/br/motor/2024/01/13/1168536-felipe-massa-do-brasil-relembre-o-emocionante-grande-premio-do-brasil-de-2006.html'>Ayrton Senna</a></strong> no Carnaval de 2014 pela Unidos da Tijuca

A escolha do tema não foi por acaso. O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, revelou que a decisão de homenagear seu ídolo, Ayrton Senna, foi tomada com profunda emoção e reverência. Senna, um dos maiores pilotos da história, deixou um legado que transcende as pistas, tornando-se um símbolo de determinação, talento e carisma.

Na apuração dos pontos, a Tijuca brilhou intensamente, alcançando 299,4 pontos e garantindo o tão desejado primeiro lugar. A vitória foi suada, com uma margem estreita sobre a vice-campeã Salgueiro, que somou 299,3 pontos. Esse foi o terceiro título da escola em apenas cinco anos, reafirmando seu lugar de destaque no cenário do Carnaval carioca.

Com sua homenagem marcante e uma performance impecável, a Unidos da Tijuca não apenas conquistou um título, mas também eternizou na memória de milhares de foliões e fãs de Ayrton Senna a paixão e o legado do eterno campeão das pistas. Que a "Acelera, Tijuca" continue a ecoar nos corações dos amantes do Carnaval e do automobilismo, celebrando sempre a velocidade, a paixão e a determinação que inspiraram e continuam a inspirar gerações.