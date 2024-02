Nascido em 23 de maio de 2000 na cidade de Maringá, no Paraná, Felipe Drugovich é uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro. O automobilismo sempre fez parte do DNA de Drugovich. O jovem piloto é sobrinho de Oswaldo Drugovich Júnior, campeão da Fórmula Truck, e Cláudio Drugovich, que já competiu na Fórmula Ford. Sua jornada no mundo das corridas teve início aos oito anos de idade, quando iniciou sua trajetória no Kart. Ao longo dos anos, conquistou oito títulos nacionais, incluindo o prestigioso Campeonato Brasileiro de Kart em 2011.

Aos 13 anos, Drugovich alçou voos internacionais e se destacou ao conquistar o vice-campeonato do Campeonato Europeu de Kart na categoria KFJ, demonstrando desde cedo seu talento e determinação nas pistas. Sua dedicação e habilidade o mantiveram na modalidade até os 15 anos, quando decidiu dar o próximo passo em sua carreira: os carros de fórmula.

Foto: Mario Ferreira

Em 2016, Felipe deu seus primeiros passos nos carros de fórmula, competindo no Campeonato Alemão de Fórmula 4 e no MRF Challenge no Oriente Médio. Embora tenha garantido uma vitória em Dubai, foi em 2017 que seu talento começou a se destacar. Competindo pela Van Amersfoort Racing, Felipe conquistou um impressionante terceiro lugar no Campeonato Alemão de Fórmula 4, com sete vitórias, o maior número na temporada.

O ano de 2018 provou ser ainda mais memorável, com Drugovich sagrando-se campeão da MRF Challenge com um desempenho espetacular e dominando o Euroformula F3 Open com a equipe italiana RP Motorsport, estabelecendo um recorde absoluto de vitórias no campeonato.

Apesar de algumas dificuldades em 2019, disputando o campeonato FIA Fórmula 3, Felipe mostrou resiliência e determinação. No entanto, foi em 2020 que ele realmente capturou os holofotes, estreando na Fórmula 2 pela equipe holandesa MP Motorsport e conquistando três vitórias impressionantes em sua primeira temporada.

O ano de 2021 foi marcado por mais conquistas, com Felipe se tornando o primeiro piloto desde Charles Leclerc em 2017 a vencer em sua rodada de estreia na Fórmula 2. Sua primeira pole position na categoria veio em Silverstone, e ele continuou a impressionar com vitórias e pódios consistentes ao longo da temporada.

O primeiro brasileiro campeão na história da F2

Em 2022, Felipe Drugovich alcançou o auge de sua carreira até o momento. Sagrou-se campeão da Fórmula 2 em Monza, na Itália, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar esse feito. Com uma vantagem saudável de pontos sobre seus concorrentes, Felipe demonstrou sua habilidade e determinação ao longo da temporada, acumulando cinco vitórias impressionantes.

Para coroar seu sucesso, durante o mesmo fim de semana de sua consagração como campeão, Felipe foi anunciado como piloto reserva da equipe Aston Martin de Fórmula 1 para a temporada de 2023. Aos 22 anos, ele se tornou o primeiro membro do programa de jovens pilotos da equipe britânica, consolidando seu status como uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro.

Foto: Dan Istitene -/Fórmula 1

A jornada de Felipe Drugovich é um testemunho de talento, dedicação e perseverança. Desde seus primeiros passos nos carros de fórmula até a conquista do título na Fórmula 2 e sua ascensão à Fórmula 1, ele inspira uma nova geração de pilotos brasileiros e mostra ao mundo o que é possível alcançar com determinação e paixão pelo esporte a motor.

Felipe faz os brasileiros criarem esperança de ver novamente a bandeira brasileira nos mais altos pódios mundiais da Fórmula 1, assim como era nos tempos de Felipe Massa, Rubens Barrichello e os outros diversos pilotos brasileiros que fizeram história na Fórmula 1. E como não citar os tempos de ouro? Onde Ayrton Senna nos fazia sentir orgulho de ser brasileiro e ser representado pelo maior dos pilotos. A nova geração de fãs de automobilismo, que não teve a oportunidade de ver Ayrton Senna erguendo a bandeira do Brasil, sonha em testemunhar esse feito novamente, mas agora realizado por Felipe.