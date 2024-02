Race Week

Este final de semana, o Autódromo de Interlagos se transformará no epicentro do automobilismo nacional, sediando a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. O evento promete empolgar os fãs do esporte a motor, reunindo diversas categorias que representam o melhor do cenário automobilístico do país.

Cada uma dessas categorias possui suas particularidades e atrativos únicos, garantindo uma experiência diversificada e emocionante para os espectadores.

O Campeonato Paulista é conhecido por reunir as principais categorias de base do automobilismo nacional, apresentando modalidades de fórmula e turismo. É o palco onde jovens talentos têm a oportunidade de mostrar seu potencial e aspirar a voos mais altos dentro do esporte. Entre as categorias que competirão neste fim de semana estão:

Fórmula Delta

Fórmula Vee

Fórmula 1600

AMG Cup

Old Stock Race

HRacing

Copa Joy

Race Cup

GT Series Cup

Conheça algumas das categorias apresentadas acima:

Fórmula Delta

A Fórmula Delta surge como um trampolim para jovens pilotos que desejam evoluir no automobilismo. Com o objetivo de aprimorar técnicas de quem já tem experiência no kart, esta categoria oferece um ambiente competitivo e desafiador. Equipados com chassi tubular, motor Mitsubishi 2.0 e câmbio sequencial de 5 marchas, os carros alcançam uma velocidade máxima impressionante de 225 km/h.

AMG Cup

A AMG Cup é a categoria que trará à pista modelos de alta performance da Mercedes-Benz, incluindo a Mercedes-Benz C300 Turbo, Mercedes-Benz CLA 45 e Mercedes-Benz GT4. Estes carros, conhecidos por sua elegância e potência, prometem proporcionar corridas eletrizantes.

Fórmula 1600

A Fórmula 1600 é a maior categoria de monoposto do Brasil, oferecendo emoção e adrenalina em cada corrida. Com motor Ford Zetec Rocam 1.6 e câmbio de 4 marchas, estes carros atingem velocidades superiores a 200 km/h, proporcionando um espetáculo de velocidade e habilidade nas pistas.

Fórmula Vee

A Fórmula Vee destaca-se por sua acessibilidade e competitividade. Carros de baixo custo, equipados com motor Volkswagen Fox 1.6 e câmbio de 5 marchas em H, proporcionam corridas emocionantes. Com velocidade máxima de 208 km/h, essa categoria é um verdadeiro campo de provas para os pilotos em ascensão.

Ao longo da temporada de 2024, o campeonato apresentará um total de nove etapas, sendo oito delas realizadas em Interlagos, enquanto uma etapa está programada para ocorrer em Goiânia.

As emoções do Campeonato Paulista de Automobilismo não estão reservadas apenas para os competidores. Para os aficionados por velocidade e adrenalina, a boa notícia é que todos podem acompanhar de perto no Autódromo de Interlagos, nos dias 24 e 25 de fevereiro pelas arquibancadas gratuitas, ou, acessos pagos como o Paddock Club e acesso ao Box.

o Campeonato Paulista de Automobilismo 2024 promete ser uma temporada inesquecível, onde cada piloto buscará deixar sua marca e conquistar a vitória. O palco está montado, os motores estão prontos, e a adrenalina está no ar.