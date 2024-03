Gabriel Bortoleto, o prodígio do automobilismo brasileiro, vem conquistando o mundo das corridas desde os seus primeiros passos no kart, em 2011. Nascido em São Paulo, em 2004, Bortoleto mostrou seu talento desde cedo, ganhando destaque no cenário nacional ao vencer o Open do Brasileiro de Kart em apenas seu segundo ano na categoria, além de colecionar pódios e títulos nas competições locais.

Bortoleto comemorando no pódio (Foto: Divulgação/ Gabriel Bortoleto)

Em 2020, Bortoleto iniciou sua caminhada nos carros de fórmula embarcando na emocionante competição da Fórmula 4 italiana sob a bandeira da equipe Prema. Ao lado de talentosos companheiros de equipe como Dino Beganovic, Sebastian Montoya e Gabriele Miní, o jovem brasileiro enfrentou os desafios das pistas com determinação e paixão. Apesar da intensa competição e das curvas imprevisíveis que a temporada apresentou, Bortoleto demonstrou habilidade e destreza notáveis. Com um desempenho consistente ao longo do campeonato, ele conquistou a quinta colocação geral, navegando com o terceiro melhor carro da equipe, a temporada de Bortoleto foi resumida em uma vitória e quatro pódios.

O ano de 2022 marcou outro ponto alto na carreira de Bortoleto, quando ele se juntou à equipe francesa R-Ace GP e fez sua estreia na Fórmula Regional Asiática, garantindo uma vitória impressionante logo em sua primeira corrida no Autódromo de Yas Marina, em Abu Dhabi. Sua temporada na Fórmula Regional Europeia foi marcada por duas vitórias e uma pole-position, consolidando sua reputação como um dos talentos mais promissores do automobilismo internacional.

Em 2023, Gabriel Bortoleto deu mais um passo em direção ao estrelato ao competir no FIA F3 Championship, categoria que serve como plataforma para jovens pilotos rumo à Fórmula 1. Sua performance excepcional ao longo da temporada o levou ao título de campeão, com uma impressionante vantagem de 45 pontos sobre o segundo colocado.

Como reconhecimento por seus feitos na Fórmula 3, Bortoleto foi recrutado para o programa de jovens talentos da equipe McLaren F1, abrindo as portas para um futuro brilhante na categoria máxima do automobilismo. Em 2024, além de sua participação no programa da McLaren, o jovem piloto também estreou no Campeonato FIA Fórmula 2, o último passo antes da Fórmula 1.

O futuro é promissor

A temporada 2024 do FIA Fórmula 2 teve um início eletrizante em Sahkir, no Bahrein, com o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto entrando em cena para marcar seu nome desde o primeiro momento.

Diferentemente dos padrões habituais, as atividades de pista começaram na quinta-feira no Oriente Médio. Gabriel, fazendo sua estreia na categoria, mostrou-se preparado para os desafios que viriam pela frente. No treino livre, enquanto ainda se adaptava ao novo campeonato e ao seu novo carro da equipe Invicta Racing, ele e sua equipe concentraram-se na preparação do equipamento para as corridas vindouras, deixando de lado a busca pelo tempo mais rápido. No entanto, na sessão de classificação, a eficiência dos carros da equipe inglesa brilhou intensamente, garantindo as duas primeiras posições no grid de largada para a corrida principal.

O destaque máximo veio com Gabriel conquistando a pole-position para sua primeira corrida na Fórmula-2. Infelizmente, seu companheiro de equipe, Kush Maini, enfrentou contratempos e acabou desclassificado por uma mínima diferença de 1,1 milímetros na parte dianteira de seu carro. No entanto, isso não ofuscou o brilho da realização de Gabriel, que estava pronto para fazer história.

O fim de semana foi um teste de fogo para o jovem brasileiro, enfrentando a pressão e o desafio de uma competição de alto nível. Mas Gabriel não apenas se mostrou à altura do desafio, como também deixou sua marca, cruzando a linha de chegada em ambas as corridas no Top-6, consolidando-se como um nome a ser observado com grande expectativa no mundo do automobilismo.

Com um futuro promissor pela frente e o apoio de equipes de renome, Gabriel Bortoleto está determinado a deixar sua marca no mundo do automobilismo, levando consigo o orgulho do Brasil em cada curva e reta das pistas internacionais.

Currículo Esportivo do Piloto

2023 – FIA F-3 Championship

Trident

Campeão – 164 pontos

2 vitórias | 6 Podiuns

2022–Fórmula Regional European Championship by Alpine

R-Ace GP

6º lugar – 176 pontos

2 vitórias | 1 Pole-Position



2021 – Fórmula Regional European Championship by Alpine

FA Racing

5º Lugar – Divisão Rookie



2020 – Campeonato Italiano de F4

PREMA Power Team

5º Lugar | 157 pontos

1 vitória | 4 pódios



2019 – Kart (OK)

CRG Factory Team

WSK Super Master Series

CIK/FIA Campeonato Europeu

CIK/FIA Campeonato Mundial



2018 – Kart (OK Junior)

CRG Factory Team

Champion – Swedish Karting Championship

3º Lugar – CIK/FIA Campeonato Mundial

3º Lugar – CIK/FIA Campeonato Europeu

Vice-Campeão – WSK Super Master Series

Vice-Campeão – Troféu Andrea Margutti



2017 – Kart (OK Junior)

CRG Factory Team

7º Lugar – CIK/FIA Campeonato Mundial

8º Lugar – CIK/FIA Campeonato Europeu

2014 – Kart (Cadete)

Campeão – Open do Brasileiro de Kart

Vice-Campeão – Super Kart Brasil

3º Lugar– Campeonato Brasileiro de Kart



2012 – Kart (Mirim)

Campeão – Open do Brasileiro de Kart

Vice-Campeão – Campeonato Brasileiro de Kart

Vice-Campeão – Campeonato Paulista de Kart



2011 – Kart (Mirim)

Início nas competições