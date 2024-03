Sebastian Vettel já passou um tempo extenso em um simulador com a equipe FIA WEC Porsche Penske Motorsport para se preparar para o circuito espanhol em Aragón. Durante o lançamento do Porsche 963 na pista de teste no Centro de P&D da Porsche em Weissach, ele fez suas primeiras voltas no protótipo híbrido. Será a primeira vez que Vettel experimentará um Hypercar.

Vettel comentou: "Estou ansioso para testar o Porsche 963. Já tive a chance de sentir o carro durante um lançamento em Weissach. Sempre acompanhei outras séries de corridas e minha curiosidade por eventos de resistência me incentivou a tentar. Agora estou animado com a longa corrida em Aragão e estou ansioso pelo meu tempo no volante. Definitivamente será uma adaptação e um período de adaptação, mas todos na equipe são muito receptivos e me ajudam. Esta será uma nova experiência para mim. Veremos o que acontece a seguir neste aspecto - no momento não há planos futuros."

BREAKING: Sebastian Vettel to test drive Porsche 963 Hypercar 🚨



Porsche Penske Motorsport have announced this morning that the former F1 World Champion will be testing the Hypercar as part of team preparations for the 24 Hours of Le Mans.



The 36-hour test will take place in… pic.twitter.com/dh5X9TF3Vu — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 22, 2024

Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport, acrescentou: “Estamos encantados que Sebastian Vettel esteja interessado em nosso Porsche 963. Não houve dúvida para nós de que ficaríamos felizes em apoiar seu pedido de uma oportunidade de teste e fornecer a ele preparação extensa e bastante tempo para pilotar nosso protótipo híbrido - não há dúvida de que aprenderemos muito com seus valiosos feedbacks. Nossa corrida de 36 horas com a Porsche Penske Motorsport e nossos pilotos de fábrica no Motorland Aragón oferece um ambiente perfeito para isso.”

A preparação

Vettel se preparou sistematicamente para o teste com o Porsche 963. Em 14 de março, ele conheceu a equipe de operações nas instalações da Porsche Penske Motorsport em Mannheim. No dia seguinte, o alemão completou uma extensa sessão de simulador na Porsche Motorsport. Lá, ele conheceu os engenheiros e se familiarizou com as características especiais e sistemas de controle complexos do protótipo de Le Mans. Em 21 de março, ele teve seu primeiro contato com o Porsche 963 na pista de teste interna no Centro de P&D de Weissach.

​ Divulgação: Porsche Penske Motorsport

Na próxima semana, a Porsche Penske Motorsport seguirá para o circuito de 5.078 quilômetros no Motorland Aragon para realizar uma corrida de 36 horas. Juntando-se a Vettel para o teste estão os pilotos de fábrica Matt Campbell (Austrália), Michael Christensen (Dinamarca), Frédéric Makowiecki (França), Kévin Estre (França), André Lotterer (Alemanha) e Laurens Vanthoor (Bélgica). Este teste de resistência serve como preparação para a quarta etapa do WEC deste ano, as 24 Horas de Le Mans.