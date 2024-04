O brasileiro Ricardo Gracia Filho fez um balanço positivo de sua estreia na Le Mans Cup 2024. No sábado (13), o piloto paulista competiu em Barcelona, na Espanha, ficando na 23ª posição ao lado do paraguaio Óscar Bittar na Team Virage.

Ricardo Gracia Filho conseguiu se manter entre os primeiros colocados com os protótipos de Le Mans na classe LMP3 desde os treinos com a equipe polonesa/espanhola até a corrida no circuito catalão.

Durante o turno de Óscar Bittar, um toque ocorreu, levando a dupla a perder quatro voltas e comprometendo o resultado final, que no geral foi 31º. O carro rodou e as posições ganhas na classificação foram perdidas.

"Esta semana foi boa desde o início dos treinos. Estivemos consistentemente no top 3, no top 5. Na qualificação, conseguimos chegar ao top 4, então acho que foi positivo. A classificação é feita pelo meu companheiro de equipe, o piloto bronze, enquanto eu sou prata", explicou Ricardo Gracia Filho, piloto patrocinado pela Sabesp.

"Na largada, pulamos para o terceiro lugar e algumas voltas depois para o segundo. Infelizmente, houve um toque entre o terceiro colocado que estava tentando nos ultrapassar e o meu companheiro de equipe, que fez o primeiro stint, e ele acabou rodando. O carro ficou parado por 4 voltas, conseguiram tirá-lo da brita e ele terminou o seu turno".

A próxima etapa da Le Mans Cup será em Paul Ricard Le Castellet, na França, em 4 de maio.

Com bons resultados no automobilismo europeu, Ricardo Gracia Filho competiu no monoposto da Fórmula 4 por duas temporadas antes de migrar para a Le Mans, uma categoria que consiste em seis provas ao longo do ano. Na Michelin Le Mans Cup 2024, as corridas têm duração de aproximadamente uma hora e meia, com cada piloto correndo por 55 minutos.