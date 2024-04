Na tarde da última quinta-feira (18/04), o Autódromo de Interlagos testemunhou um evento único e marcante para o automobilismo brasileiro. Os pilotos do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA foram agraciados com uma oportunidade extraordinária: receber uma aula especial ministrada por ninguém menos que Felipe Massa, piloto vencedor da Fórmula 1 e uma figura icônica na história da Scuderia Ferrari.

Neste evento sem precedentes, os jovens talentos do grid brasileiro se tornaram os primeiros no mundo a vivenciar essa experiência singular ao lado de um campeão como Massa.

A jornada começou no início da tarde, quando Massa se juntou aos treinos extras ao lado da nova geração de competidores, assumindo o volante do carro número #19 da equipe TMG Racing, patrocinado pela Lubrax. Durante os treinos, Massa teve a oportunidade de se familiarizar com o Fórmula 4, dando 12 voltas no primeiro treino e aumentando para 17 voltas no segundo, marcando sua primeira corrida em Interlagos desde 2017, quando representou a Williams no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Após os treinos, Felipe Massa compartilhou seus insights e experiências valiosas com os pilotos do grid da Fórmula 4. Reunidos ao lado do carro, os competidores ouviram atentamente as palavras do "professor" Massa, que não apenas forneceu dicas práticas sobre pilotagem, mas também compartilhou histórias inspiradoras de sua própria jornada no automobilismo.

O piloto brasileiro expressou sua satisfação com a experiência, destacando a importância de compartilhar sua vivência com a próxima geração de talentos do automobilismo brasileiro. "Foi muito bom ter essa experiência de pilotar um carro de Fórmula 4 pela primeira vez, ainda mais sendo junto com todos os pilotos. Tentei passar um pouco da minha vivência para eles, do caminho que eu tive. Foi um dia bacana e um imenso prazer", comentou Massa, expressando sua esperança de que sua contribuição possa ajudar os pilotos a alcançarem seus objetivos, talvez até mesmo chegando à Fórmula 1 no futuro.

O evento não apenas ofereceu uma oportunidade única para os jovens pilotos aprenderem com um ícone do esporte a motor, mas também fortaleceu os laços entre gerações, inspirando e motivando os futuros campeões do automobilismo brasileiro.