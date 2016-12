Marcio Campos é bicampeão do Brasileiro de Turismo em Interlagos

(Fernanda Freixosa/VICAR)

Marcio Campos repetiu o feito de 2015 e tornou-se bicampeão Brasileiro de Turismo. O piloto da Motortech Competições, que chegou a Interlagos na condição de líder do campeonato com apenas quatro pontos à frente de seu companheiro de equipe Gabriel Robe, precisou terminar a prova na oitava posição para conquistar seu segundo título na principal categoria de acesso à Stock Car.



"Com certeza foi a prova mais difícil do ano. Perdi velocidade com a queda de rendimento do motor, e isso foi piorando. Cheguei a achar que não conseguiria, mas a equipe conseguiu consertar. O sentimento é de alívio", disse o bicampeão, que chegou a 205 pontos e não pôde ser alcançado nem mesmo pelo vencedor da prova, Edson Coelho Jr, que também reunia chances matemáticas de título. "A equipe trabalhou muito por esta vitória e estou muito feliz. Viemos enfrentando algumas dificuldades, mas enfim, tudo o que me interessava hoje era a vitória para assim fechar o ano em alta, e atingimos o objetivo", disse o piloto mineiro.



A vitória do piloto mineiro da W2, sua terceira na temporada, o alçou ao vice-campeonato com 199 pontos, empatado com Gabriel Robe, que se envolveu em um acidente com Dennis Dirani na parte inicial da corrida e cruzou a linha de chegada apenas na nona posição.



Lukas Moraes fez novamente boa corrida para terminar na segunda posição, à frente de Marco Cozzi, que fechou o campeonato na quarta posição com 190. O piloto da C2/History fez corrida agressiva, principalmente na parte inicial, quando foi à caça do então líder e pole position Pietro Rimbano. A ambos, só a vitória interessava, mas seria necessário que Campos não completasse a prova.



Rimbano, que aparecia como o último piloto a alimentar chances, tentou fazer sua parte. Entretanto, o piloto de 18 anos rodou enquanto liderava a disputa e não completou a corrida.



Resultado - Corrida Final:

1-) 99 Edson Coelho (W2 Racing) - 17 voltas em 32min54s987 (média de 133.6 km/h)

2-) 11 Lukas Moraes (Nascar Motorsport) - a 1s761

3-) 23 Marco Cozzi (C2 Team) - a 3s621

4-) 77 Raphael Reis (Hitech Racing) - a 5s855

5-) 69 Gustavo Myasava (J. Star Racing) - a 9s557

6-) 79 Adibe Marques (Cimed Racing) - a 23s455

7-) 86 Gustavo Frigotto (RKL Comp./Água da Serra) - a 36s599

8-) 31 Marcio Campos (Motortech Competições) - a 1 volta

9-) 35 Gabriel Robe (Motortech Competições) - a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM

10-) 17 Pietro Rimbano (Cimed Racing) - a 6 voltas

11-) 128 Dennis Dirani (W2 Racing) - 9 voltas

12-) 10 Raphael Cordeiro (RKL Comp./Água da Serra) - a 15 voltas

13 70 Giulio Borlenghi Hitech Racing - a 17 voltas

14-) 33 Antonio Matiazzi (Nascar Motorsport) - excluído

MELHOR VOLTA: Dennis Dirani, 1min47s890 (143.9 km/h)

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO:

1-) 31 Marcio Campos - 205 pontos

2-) 35 Gabriel Robe - 199

3-) 99 Edson Coelho - 199

4-) 23 Marco Cozzi - 190

5-) 17 Pietro Rimbano - 150

6-) 77 Raphael Reis - 142

7-) 11 Lukas Moraes - 139

8-) 69 Gustavo Myasava - 129

9-) 86 Gustavo Frigotto - 120

10-) 128 Dennis Dirani - 114

11-) 79 Adibe Marques - 107

12-) 33 Antonio Matiazi -105

13-) 2 Mauri Zacarelli - 52

14-) 83 Gabriel Casagrande - 40

15-) 70 Giulio Borlenghi - 30

16-) 7 Luca Milani - 20

17-) 9 Felipe Donato - 17

18-) 94 Gustavo Kiryla - 17

19-) 1 Danilo Estrela - 16

20-) 107 Edson Bueno - 15

21-) 41 Artur Fortunato - 12

22-) 10 Raphael Cordeiro - 0



CAMPEONATO DE EQUIPES:

1 - Motortech Competições, 404

2 - W2 Racing, 313

3 - C2 Team, 264

4 - Cimed Racing, 257

5 - Hitech Racing, 172

6 - J. Star Racing, 158

7 - RKL Competições, 135

8 - RR Racing, 107

9 - Nascar Motorsport, 81

10 - RZ Motorsport, 66