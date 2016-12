Artur Fortunato vence pela Fórmula 3 Brasil em Interlagos

(Fernanda Freixosa/VICAR)

A Fórmula 3 Brasil encerrou na tarde deste domingo (11) a temporada 2016. A bateria final do ano em Interlagos teve a vitória de Artur Fortunato. O piloto da cidade de Americana (SP), que corre por sua própria equipe, largou na frente e liderou a corrida de ponta a ponta, vencendo pela primeira vez no ano após uma ausência de duas etapas.



O americanense conseguiu segurar o ímpeto do campeão Matheus Iorio, sabendo controlar a distância e apertar o ritmo nos momentos certos. No fim, a comemoração por ter sido a única equipe a vencer uma corrida além da Cesário F3 nesta temporada.



"Muita satisfação em finalmente vencer uma corrida nesta temporada. Conseguimos tirar uma vitória dos carros da Cesário, depois de tanto tempo. Isso trouxe ainda mais sabor a esta conquista de hoje", disse o piloto de 19 anos.



Sobre a prova, o competidor da A. Fortunato Racing disse como fez para segurar as tentativas de Iorio. "A corrida em si foi bem interessante, porque ontem eu tive um problema de bateria e terminei em sexto, o que me fez largar na frente hoje. Consegui manter a ponta e daí eu vinha em um ritmo bom. O (Matheus) Iorio tinha um ritmo até melhor que o meu, mas consegui segurar ele um pouco. Do meio para o final da corrida eu comecei a andar mais rápido, pude abrir um pouco e trazer essa vitória para casa", comemorou.



Para o já campeão da temporada, um bom resultado para encerrar sua participação na Fórmula 3 Brasil. Como dissera após a vitória de sábado, queria se divertir. "Consegui pular de sexto para segundo na largada. O (Christian) Hahn me deu uma fechada, mas depois consegui passar. Até estava perto do Artur, e meu carro estava muito bom. Quando ele abriu um pouco, meu carro começou a ficar mais traseiro, e aí não deu para chegar mais tão perto para tentar alguma coisa. De qualquer maneira, um resultado que vem como prêmio para a equipe", afirmou Iorio, que deverá disputar o EuroOpen de F3 na Europa.



Igor Fraga fez prova consistente para terminar em terceiro e colocar a PropCar no pódio na corrida final da temporada. "Fazia bastante tempo que eu estava fora. Só corri a primeira etapa do ano e depois fiz apenas um treino. Foi um fim de semana de muita correria para acertar o carro, mas conseguimos melhorar bastante. A corrida de sábado foi bem divertida na disputa com o Pedro (Caland), e hoje estou feliz de subir ao pódio", contou.



Resultado da prova*:

1-) 41 Artur Fortunato (A Fortunato F3 Racing) - 21 voltas em 31min35s494 (média de 172,0 km/h)

2-) 34 Matheus Iorio (Cesario F3) - a 1s960

3-) 55 Igor Fraga (Prop Car Racing) - a 22s158

4-) 52 Pedro Caland (Hitech GP) - a 46s481

5-) 12 Christian Hahn (CF3) - a 1 volta

NÃO COMPLETARAM

6-) 7 Fernando Galera (Prop Car Racing) a 8 voltas

7-) 77 Guilherme Samaia (Cesario F3) - sem tempo

8-) 67 Felipe Santo André (A Fortunato F3) - sem tempo

MELHOR VOLTA: Matheus Iorio, 1min29s690 (173,1 km/h)

*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CAMPEONATOS:

Pilotos F3 A

1-) 34 Matheus Iorio - 205 pontos

2-) 77 Guilherme Samaia - 140

3-) 12 Christian Hahn - 90

4-) 36 Thiago Vivacqua - 85

5-) 54 Carlos Cunha - 65

6-) 41 Artur Fortunato - 57

7-) 43 Pedro Cardoso - 31

8-) 52 Pedro Caland - 30

9-) 91 Leonardo de Souza - 27

10-) 27 Matheus Muniz - 26

11-) 55 Igor Fraga - 19

12-) 10 L. Felipe Branquinho - 17

13-) 87 Leonardo Raucci - 9

14-) 95 Yurik Carvalho - 5

15-) 143 Pedro Caland - 0

16-) 7 Fernando Galera - 0



Equipes F3 A

1-) Cesario F3 - 345 pontos

2-) CF3 - 155

3-) Hitech GP - 82

4-) Hitech Racing - 69

5-) A Fortunato F3 Racing - 57

6-) Prop Car Racing - 45

7-) Kemba Racing - 27

8-) RR Racing - 26



Pilotos F3 Light

1-) 52 Pedro Caland - 123 pontos

2-) 48 Renan Pietrowski - 60

3-) 45 Lukas Moraes - 0

4-) 145 Denis Dirani - 0

5-) 3 Leandro Guedes - 0



Equipes F3 Light

1-) Hitech GP - 123 pontos

2-) Prop Car Racing - 60

3-) RR Racing Light F3L - 0

4-) Cesario F3 - 0