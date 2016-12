Guga Lima corre pela equipe Hot Car Competições em 2017 pela Stock Car

(Foto: Vanderley Soares)

Um dia após finalizar sua primeira temporada completa na Stock Car, com um ótimo 8º lugar na corrida deste domingo (11) em Interlagos, Guga Lima foi anunciado como um dos pilotos da equipe Hot Car Competições (Bardahl) para a temporada 2017. Baseado em Cajamar, no interior de São Paulo, o time comandado pelo experiente Amadeu Rodrigues será a nova casa do mais jovem piloto do grid da principal categoria do automobilismo brasileiro.



Depois de três anos correndo na Europa, em 2015 Guga iniciou o ano correndo pelo Campeonato Brasileiro de Turismo, mas após três etapas, teve a oportunidade de ingressar na Stock Car, a partir da quinta rodada da temporada. Já em 2016, fazendo seu primeiro ano completo na categoria, o brasiliense mostrou grande evolução na TMG Racing, conquistou três top-10, além de outros bons resultados, fechando o campeonato na 19ª posição entre os 38 pilotos que correram no ano.



Para 2017, os objetivos são de continuar crescendo na categoria, que é considerada uma das mais competitivas do mundo todo. "Sigo bem animado para a nova temporada com a Hot Car. Esse foi meu primeiro ano completo na categoria, consegui aprender e evoluir bastante, e quero continuar nessa curva ascendente na próxima temporada. O Amadeu e toda a equipe são muito experientes, e tenho certeza que vamos fazer um ótimo trabalho de desenvolvimento juntos, em busca de bons resultados na Stock Car", comentou o piloto de 20 anos. "Agradeço também todo o trabalho da equipe TMG Racing, com quem corri neste ano, do Thiago Meneghel (dono da equipe), do meu engenheiro Pedro Moises, e também do Valdeno Brito, meu companheiro de equipe. Foi uma temporada muito produtiva e de grandes aprendizados", completou o brasiliense.



"Estou muito satisfeito por ter o Guga Lima em nossa equipe em 2017. Ele é um piloto muito jovem, faz seu primeiro ano completo na Stock Car, mas sempre mostrou muita dedicação. Gostei muito da aplicação dele, claro que ainda está aprendendo, mas acho que a evolução dele tem sido rápida, principalmente numa categoria tão competitiva. Tenho certeza de que vamos fazer um grande trabalho juntos", completou Amadeu Rodrigues, que fundou a Hot Car em 1980 e está na Stock desde 2001. A equipe é uma das mais tradicionais do grid e também compete atualmente no Mercedes-Benz Challenge.



Assim como nas duas últimas temporadas, Guga seguirá levando a bandeira da campanha "Correndo Contra o Câncer" em 2017, com ações de conscientização e prevenção da doença.



A temporada 2017 da Stock Car terá novamente 12 etapas, e seu calendário será divulgado em breve pelos organizadores do campeonato.