Rodrigo Mathias assume comando da Vicar, organizadora da Stock Car

Mauricio Slaviero (de camisa azul) deixa a direção da Vicar; Rodrigo Mathias assume o cargo (Fábio Davini/VICAR)

Depois de oito anos na Vicar Promoções Desportivas, Mauricio Slaviero deixa o cargo de diretor geral da empresa que organiza e promove a Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. Foram oito anos como diretor-geral à frente do maior evento do esporte a motor nacional, envolvendo séries importantes como a Copa Petrobras de Marcas, o Campeonato Brasileiro de Turismo, a Fórmula 3 Brasil e o Mercedes-Benz Challenge.



"Depois de muito refletir, achei que era o momento de estar mais próximo da minha família. Foi uma decisão muito difícil, porque estou no automobilismo há 35 anos e nestes oito anos de Vicar eu aprendi muito, fiz novos amigos e revi outros tantos com quem competi ainda no kart. Todos que me conhecem sabem que me dediquei por completo a este negócio, por isso saio com a sensação de dever cumprido. Só tenho a agradecer a toda equipe Vicar, que se tornou também parte da minha família; aos pilotos, equipes, fornecedores e patrocinadores de todas as categorias da Vicar. Foram anos maravilhosos, e agora um novo ciclo começa em minha vida", anunciou Slaviero, que deixa oficialmente a direção do braço esportivo da Time For Fun em 31 de dezembro.



Em seu lugar assume o paulistano Rodrigo Mathias, formado em Administração pela UFSC e com MBA em Marketing pela FGV. O profissional deixará a direção de novos negócios do Grupo RBS, onde construiu uma carreira de dez anos em eventos de entretenimento, esportes e negócios.



"Estou motivado com o desafio de dar sequência ao excelente trabalho desenvolvido pelo Mauricio na direção da Vicar. Com apoio da equipe, seguiremos com a responsabilidade e o compromisso de fortalecer a principal categoria do automobilismo nacional, as demais séries sob gestão da empresa e o segmento", destacou Mathias, que assumirá o cargo de diretor geral da Vicar.



Segundo ele, a Stock Car e as outras categorias que compõem o evento devem continuar crescendo. "É uma marca consolidada, muito sólida. A disputa deste final de semana, que decidiu o título da temporada 2016, demonstrou novamente o nível de competitividade que a categoria atingiu nos últimos anos, importante fator para o sucesso do evento", afirmou.