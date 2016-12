Bruno Senna vai disputar as 24 horas de Daytona

(Foto: MF2)

Extreme Speed Motorsport anunciou nesta segunda-feira a formação de suas duas equipes para o retorno ao automobilismo norte-americano em 2017. Bruno Senna disputará as quatro provas que compõem o calendário do Campeonato Norte-Americano de Endurance (NAEC) ao lado de Ed Brown, Brendon Hartley e Johannes van Overbeek. O quarteto utilizará o Ligier LMP2 de número 22 com motor turbo Nissan a partir da etapa inaugural, as tradicionais 24 Horas de Daytona, marcadas para o período de 26 a 29 de janeiro.



Bruno, que disputará a série norte-americana em datas não-conflitantes com suas atividades no Campeonato Mundial de Endurance-FIA WEC e como piloto oficial de GT da McLaren, correrá pela primeira vez em um dos eventos mais prestigiados do automobilismo internacional. E com a responsabilidade de defender a vitória conquistada neste ano. "Daytona é uma grande festa e estou muito contente com o convite da ESM para integrar a equipe. É um novo desafio na minha carreira e há muito o que aprender em termos de automobilismo norte-americano", afirmou.



A ESM decidiu regressar à sua base depois de duas temporadas no FIA WEC, onde foi um dos grandes rivais da RGR Sport que levou Bruno, o português Filipe Albuquerque e o mexicano Ricardo Gonzalez ao vice-campeonato de pilotos da LMP2 neste ano. Bruno e seus parceiros começarão a preparação para a maratona de Daytona nos testes programados para os dias 6, 7 e 8 de janeiro, quando já terão à disposição o pacote da Nissan desenvolvido para a prova - Daytona aero package. "Estou ansioso por essa corrida. É um negócio impressionante, com um regulamento que deixa todos voltarem para a mesma volta do líder e faz com que a última hora se transforme em uma pauleira."



Scottt Sharp, dono e um dos pilotos do carro número 2 ao lado do paulista Pipo Derani e do escocês Ryan Dalziel, saudou a chegada de Bruno Senna à equipe patrocinada pela Tequila Patrón. "Bruno é muito rápido. Acredito que montamos uma excelente combinação de pilotos", disse. O brasileiro concordou com a avaliação do "chefe", acrescentando: "Teremos um novo e fantástico carro, com um time muito bom de pilotos e uma equipe forte na retaguarda. Tenho certeza que vamos andar lá na frente."