Pipo Derani confirmado nas 24 horas de Daytona pela IMSA

(Foto: José Mário Dias)

O brasileiro Pipo Derani dará continuidade em 2017 a sua parceria de sucesso com a equipe Tequila Patrón ESM na disputa do Campeonato Norte-americano de Endurance (TPNAEC). O piloto de 23 anos, que foi recentemente incluído na lista dos 50 melhores pilotos do mundo em 2016 da revista Autosport, estará ao lado de Scott Sharp e Ryan Dalziel nas quatro provas de longa duração disputadas nos Estados Unidos.



Derani teve uma temporada soberba em 2016, vencendo as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring em seu ano de estreia. O brasileiro também colecionou grandes resultados na temporada 2016 do FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance), onde também correu pela Tequila Patrón ESM.



"Confirmar a disputa de mais corridas com a Tequila Patrón ESM é muito bom", declarou Derani. "2016 foi um ótimo ano, criei um grande relacionamento com o time e sei que temos um forte conjunto e uma grande equipe ao nosso lado. 2017 será um ano ainda mais disputado com os novos carros, equipes e pilotos. O nível das competições no IMSA será ainda maior, já começando em Daytona", continuou o brasileiro.



"Gostaria de agradecer ao Scott (Sharp) e ao Ed (Brown) pela confiança constante no meu trabalho e estou disposto a fazer sempre o melhor que eu puder, começando no mesmo cenário da nossa memorável vitória no início do ano, em Daytona", completou.



A temporada 2017 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship terá início entre os dias 26 e 29 de janeiro com as 24 Horas de Daytona. Antes disso, Derani realizará vários testes na Flórida para preparar o carro para lutar pelo bicampeonato na disputa.



O brasileiro fará as quatro provas de longa duração do campeonato. Além de Daytona e Sebring, estará com o time nas 10 Horas de Petit Le Mans e nas 6 Horas de Watkins Glen.