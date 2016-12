Flávio Andrade conquista vice-campeonato no Mercedes-Benz Challenge

(Vanderley Soares)

O paulista Flávio Andrade, da equipe Hot Car Racingl, conquistou neste domingo (dia 11), em Interlagos (SP), o vice-campeonato da C250 Master na temporada 2016 do Mercedes-Benz Challenge. O piloto foi o terceiro colocado na prova, oitava etapa do ano, que teve como vencedores Marcos Paioli e Peter Gottschalk, que garantiram o título.



Andrade, que em 2015 foi o terceiro no campeonato, subiu mais uma colocação e espera agora brigar pelo título no ano que vem. Este ano, foram cinco pódios em oito etapas na Master, sendo uma vitória. O piloto já renovou o seu contrato com a equipe Hot Car, comandada pelo experiente Amadeu Rodrigues e está bastante otimista.



"Foi um ano muito bom. Uma pena a corrida ter sido encerrada com bandeira amarela (após um acidente), porque eu tinha chances de chegar mais à frente, mas estou muito feliz por ter garantido o vice-campeonato. No ano passado, fiquei em terceiro, este ano em segundo e agora quero brigar pelo título em 2017", comentou o piloto da Mercedes #26.



"Gostaria de agradecer a toda equipe por mais um ano de muito trabalho e trabalho bem feito. E vamos com mais força para o ano que vem", finalizou Andrade.



O chefe da equipe, Amadeu Rodrigues, também celebrou o vice-campeonato e a renovação para 2017. "O Flávio, além de uma pessoa muito querida por todos na equipe, vem crescendo a cada temporada como piloto. Ele nos deu muitas alegrias este ano e não tenho dúvidas de que ele vai brigar pelo título em 2017. Estou muito feliz por tê-lo representando a Hot Car e a Bardahl mais uma vez", completou.



O calendário da temporada 2017 será anunciado em breve pelos organizadores.



Confira os oito melhores colocados na 8ª etapa do Mercedes-Benz Challenge (C250):

1. Marcos Paioli/Peter Gottschalk (Paioli Racing - C250 M) *

2. Claudio Simão (Center Bus Sambaiba - C250 M) *

3. Fabio Escorpioni (Ensite Racing Team - C250)

4. Flavio Andrade (Hot Car Competições - C250 M) *

5. Carlos Guilherme/Sérgio Kuba (Center Bus Sambaiba - C250 M) *

6. Bruno Alvarenga/Romualdo Jr. (RSports Racing - C250)

7. Peter Michel Gottschalk (Paioli Racing - C250)

8. Ydenis de Souza/Leandro Reis (RSports Racing - C250)



*Master



Classificação da C250 Cup Master na temporada 2016 (Top-10):

1) Marcos Paioli/Peter Gottschalk, 141

2) Flavio Andrade, 123

3) Claudio Simão, 121

4) João Lemos, 105

5) C.A.Guilherme, 91

6) Sergio Kuba, 63

7) Beto Rossi, 37

8) Max Mohr, 26

9) Ydenis Souza, 20

10) Sérgio Maggi, 17