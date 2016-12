Welter Racing desiste de competir no Garage 56 para Le Mans 2017

Carro movido a bio-metano só poderá estar nas pistas em 2018 (Foto: Divulgação)

Em 2014, a equipe WR Racing iniciou um projeto para correr pelo 'Garage 56', nas 24 horas de Le Mans, o qual disponibiliza uma vaga para participar da clássica prova francesa por meio de projetos alternativos.

No entanto, a dificuldade financeira que a equipe enfrentou durante o desenvolvimento o atrasou. A previsão era que o carro movido a biometano fosse às pistas em 2016, mas não foi o que aconteceu, e o no seu lugar em Le Mans, entrou o Morgan LMP2 do tetra amputado Frédéric Sausset. E, finalmente, o projeto chegou aonde todos temiam: A lugar algum... Por enquanto.

O projeto foi retido pela ACO e, por isso não estará presente no grid das 24 horas de Le Mans de 2017. Só que, o projeto foi somente adiado. Isso porque o orçamento necessário para participar de Le Mans não foi conseguido devido à falta de parceiros necessários para arrecadar os fundos.

"O projeto continua. Nós, infelizmente, não poderemos estar em Le Mans em 2017. No entanto, isso, claro, depende da decisão do ACO", disse Thibaut Dejardin, engenheiro-chefe do projeto.

"Esperamos que seja em 2018, 2019 ou 2020. No lado mecânico, fizemos um bom progresso. O monocoque de carbono está completo. A extremidade frontal foi concluída e está sendo montada. A suspensão traseira e crashbox estão sendo fabricados; a coluna de direcção está sendo montada com volante e direção". completou mostrando que, apesar dos problemas financeiros, o projeto está adiantado, até segunda ordem.

Mas, as partes referentes ao motor são as que estão à mercê do dinheiro que está em falta no time. "A bancada de motor está sendo modificada para acomodar o Bio-metano, o motor parou machinings estão no desbaste. O chicote elétrico está em estudo. A caixa de câmbio é uma caixa Hewland. Várias partes do virabrequim, pistões, comando de válvulas, empurradores, rolamentos ... estão atualmente comprados, mas a aguardar o orçamento. A carroceria aguarda por uma passagem final no túnel de vento para pormos a mão na massa."