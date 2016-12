Vinícius Margiota busca seu primeiro título em Interlagos pela Sprint Racing Brasil

(Rodrigo Guimarães)

Depois de sete etapas em rodadas duplas, com a realização de 14 corridas eletrizantes, chegou a hora da grande final da Sprint Race Brasil, que acontece neste fim de semana (dias 17 e 18) no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). A última disputa do ano prevê emoções em dobro, já que a etapa terá pontuação dobrada e estarão em jogo 100 pontos para a definição do título da temporada 2016.



Emoção e ansiedade tomam conta do jovem Vinícius Margiota, de 21 anos. O piloto de Jundiaí é o líder da competição na categoria GP. Ele soma 298 pontos, e tem 24 de vantagem para o segundo colocado. Ao longo da temporada, Margiota conquistou resultados bastante expressivos: são 12 pódios, sendo duas vitórias e cinco segundos lugares, dados que comprovam a regularidade e boa performance do piloto do carro #7.



Vinícius está confiante e acredita que pode conquistar seu primeiro título no turismo brasileiro. Ele aposta na regularidade e no bom ritmo de corrida que vem tendo ao longo do ano para sair de Interlagos com o campeonato.



"Estou bastante ansioso e animado para essa final. Venho de duas excelentes etapas, onde conquistei minhas duas vitórias no ano. Além disso, tenho feito um campeonato muito regular e estive bastante competitivo em todas as provas. Quero fazer duas boas corridas, e somar o máximo de pontos possíveis, o que será muito importante, afinal essa etapa vale o dobro. Sei que meus concorrentes também virão fortes. Mas estou confiante", contou.



O piloto que adotou Jundiaí como sua cidade do coração também reforçou o treinamento físico, tudo visando o título. "Intensifiquei a preparação e tenho treinado constantemente no kart e na Pilotech e também estou fazendo algumas corridas nos finais de semana. Tudo pensando nesta decisão", disse Vinícius Margiota, que participou no final de novembro do FARA Miami 500 Road Racing, série Sprint, onde conquistou dois pódios com dois segundos lugares na categoria MP-1b.



A oitava e última etapa da Sprint Race Brasil 2016 terá as transmissões dos canais BandSports e PlayTV, como também do Programa Acelerados no SBT.



Classificação da Sprint Race - Categoria GP - após sete etapas:

1) 7 Vinicius Margiota, 298 pontos

2) 78 Marcus Peres/ Lucas Peres, 274

3) 87 Kau Machado/ Jorge Martelli, 268

4) 12 Claudio Bushmann, 212

5) 82 Cassio Cortes, 148

6) 82 Gerson Campos, 131

7) 55 Caê Coelho, 94



Programação da Sprint Race em Interlagos (SP):

Sexta feira, dia 16

08h40 às 09h20 - Treino extra (Exclusivo organização)

13h50 às 14h30 - 1° Treino oficial

16h45 às 17h25 - 2° Treino oficial



Sábado, dia 17

10h20 às 10h50 - Classificatório



Corrida 1

16h00 - Alinhamento dos carros

17h05 - Placa de 5 minutos

17h10 - Largada (23 minutos + uma volta)



Domingo, dia 18

Corrida 2

09h50 - Alinhamento dos carros

10h55 - Placa de 5 minutos

11h00 - Largada (23 minutos + uma volta)

11h30 - Pódio