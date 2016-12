Felipe Lapenna retorna para Cavaleiro Sports em 2017

(Vanderley Soares)

A equipe Cavaleiro Sports anunciou nesta quinta-feira (dia 15) a contratação do paulista Felipe Lapenna, de 30 anos, para a temporada 2017 da Stock Car. O piloto está de volta ao time pelo qual estreou na principal categoria do automobilismo nacional em 2013.



"Eu, a equipe e os patrocinadores, todos estamos muito felizes por tê-lo de volta. O Felipe já esteve com a gente em 2013 e acredito que 2017 será um ano muito bom para ele. Está com bastante experiência, bastante maturidade e com muita vontade para lutar por grandes resultados", declarou o chefe da equipe e ex-piloto Beto Cavaleiro. "Agora vamos pra próxima contratação, que será anunciada em breve", afirmou.



Campeão da Fórmula Renault em 2006, vice-campeão da Pick Up Racing em 2008 e terceiro colocado na Stock Car Light em 2009, Lapenna fará em 2017 sua quinta temporada na Stock Car.



"Estou muito feliz com este acordo para correr na equipe Cavaleiro no ano que vem. O Beto já é um amigo pessoal, é um chefe de equipe novo, com ideias diferentes e a equipe vem mostrando evolução. Em 2017, faço a minha quinta temporada na Stock Car, já me considero um piloto experiente e, junto com toda a equipe, espero ter um ano de bons resultados e crescimento", destacou.



Outra novidade do time para a próxima temporada é a parceria com o empresário Thiago Sansana, proprietário de uma grande rede de farmácias, a Droga Leste, que passa a ser sócio de Beto Cavaleiro na equipe Cavaleiro Sports.



Apesar de ser uma das novatas no grid da Stock, a equipe Cavaleiro vem crescendo a cada temporada. Em 2016, ficou bem próxima do Top-10 entre as equipes da categoria e conquistou um Top-5 e sete Top-10 com seus pilotos.



O calendário da temporada 2017 da Stock Car será anunciado em breve pelos organizadores.