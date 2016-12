José Duarte é Campeão pelo Nordestino de Motovelocidade

(Robério Lessa)

José Duarte com a Honda #97, que conquistou, neste domingo (18), o título de Campeão Nordestino de Motovelocidade na categoria 600cc. Na rodada dupla disputa no Autódromo Virgílio Távora, localizado na cidade do Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), o cearense mostrou o quanto tem evoluído sua pilotagem, e conduziu sua Honda CBR 500R com maestria, cravando a pole position na sétima e oitava etapas, vencendo as duas corridas em sua categoria e marcando a melhor volta nas duas etapas.

Na primeira corrida do dia, que fora adiada por duas horas devido à forte chuva que caíra na pela manhã, o competidor da moto 97 não largou como pretendia, mas recuperou o primeiro posto chegando em primeiro lugar à frente de pilotos da categoria 1000cc, que correm juntas, embora tenham pontuação e premiação distintas.

Além de vencer, Duarte conseguiu a marca de 1min17min,930s em sua volta mais rápida, superando o tempo da pole position, que fora de 1min19,063s.

Na oitava e última etapa da competição, estabeleceu a melhor volta em 1min18,326s, e cruzou a linha de chegada em segundo lugar na geral, em primeiro nas 600cc, após grande duelo pelo primeiro posto com Fernando Cesar Cabral, que disputa o campeonato na categoria de 1000cc. Os dois revezaram-se na liderança e levantaram o público a cada troca de posição. Fernando acabou ficando com o primeiro posto.

Além do título nordestino, José Duarte conquistou o vice-campeonato da Copa Sol de Motovelocidade, válida pelo Campeonato Cearense de Motovelocidade, e agradeceu aos que o ajudaram ao longo do ano. O campeão Nordestino revelou ainda já está focado na temporada de 2017, e que já iniciou sua preparação visando as competições que vai encarar no ano seguinte.

O Campeonato Nordeste de Motovelocidade e o Campeonato Cearense de Motovelocidade-Copa Sol de Motovelocidade, tem a chancela da Federação de Motociclismo do Estado do Ceará (FMC), entidade filiada à Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Confira os 10 primeiros colocados (categorias 1000cc e 600cc):

Sétima etapa:

01 José Duarte - 600cc

02 Fernando Cesar Cabral - 1000cc

03 Thiago Felipe Fonseca - 1000cc

04 Eduardo Formiga - 1000cc

05 José Reginaldo dos Santos - 600cc

06 Alberto Icaro Carneiro - 1000cc

07 Paulo Roberto Lima - 600cc

08 José Anizio Pereira - 600cc

09 Josué Júnior - 600cc

10 Fco Carvalho Neto - 1000cc

Oitava etapa:

01 Fernando Cesar Cabral - 1000cc

02 José Duarte - 600cc

03 Fco Carvalho Neto - 1000cc

04 Thiago Felipe Fonseca - 1000cc

05 José Reginaldo dos Santos - 600cc

06 Paulo Roberto Lima - 600cc

07 José Anizio Pereira - 600cc

08 Josué Júnior - 600cc

09 Alberto Icaro Carneiro - 1000cc

10 Eduardo Formiga - 1000cc