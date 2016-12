Caio Collet se torna piloto da All Road Management de Nicolas Todt

(Foto: Divulgação)

A All Road Management anunciou nesta segunda-feira (dia 19) que o brasileiro Caio Collet (Matrix Energy Trading) passa a integrar seu seleto grupo de pilotos. O paulista de 14 anos é apontado como um dos melhores kartistas de sua geração e atualmente é um dos pilotos de fábrica da Birel ART Team.



Collet iniciou sua carreira aos sete anos de idade e logo começou a conquistar títulos no Brasil, antes de embarcar para o programa de corridas na Europa em 2015, quando foi ao pódio em seu primeiro Mundial de Kart. Este ano, o piloto foi o sexto colocado no Europeu de Kart CIK-FIA na categoria OK Júnior. Em 2017, Collet dá mais um passo adiante e correrá pela categoria OK.



"Estou muito feliz por me juntar à All Road Managment neste próximo estágio da minha carreira", declarou Collet. "Claro que meu sonho é chegar aos monopostos e eventualmente correr na Fórmula 1. Sei que a All Road Management tem o know-how para me ajudar a alcançar este sonho. Quero aprender muito com eles e aproveitar essa longa parceria juntos".



"Nós acompanhamos o progresso do Caio de perto no último ano e acreditamos que ele tem talento para ir muito longe", comentou o fundador da All Road Management, Nicolas Todt. "No entanto, quanto mais você cresce no automobilismo, mais difícil as coisas vão ficando, e é ai que nosso conceito de gerenciamento total, cuidando de cada aspecto da carreira do piloto, dentro e fora das pistas, pode realmente fazer a diferença. Voltando a 2003, quando eu comecei a trabalhar com Felipe Massa e fazendo uma observação pessoal, é bom ter outro piloto brasileiro em nosso time para 2017!".



Gastão Fráguas Filho, campeão mundial de kart em 1995, atuou como manager de Collet até agora e também mostrou grande satisfação com o acordo. "Estou muito feliz em ter a All Road Management cuidando da carreira do Caio daqui em diante. Sem dúvida, não vejo ninguém melhor que o Nicolas e seu staff para ajudar jovens talentos a chegarem ao topo do automobilismo. Darei todo o suporte para o sucesso deste projeto sempre que requisitado", completou.