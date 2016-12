Com 12 etapas, Stock Car revela calendário para 2017

Duda Bairros/Vicar

O calendário da Stock Car para 2017 está definido. A principal categoria do automobilismo nacional, que desde o ano passado também passou a ser Sul-Americana, terá duas importantes novidades para a próxima temporada. A primeira delas acontecerá no mês de junho, com o retorno da categoria à Argentina, após dez anos. A segunda será a estreia do Velo Citta, em Mogi Guaçu (SP), que receberá a principal categoria do automobilismo nacional no mês de agosto.



O autódromo argentino que receberá a Stock Car ainda segue indefinido. "Foram longas conversas, iniciadas em janeiro de 2016, para enfim podermos anunciar nossas corridas na Argentina e também no Velo Citta", comentou Maurício Slaviero, diretor Geral da Vicar. "Ainda aguardamos alguns detalhes para definir em qual circuito argentino vamos correr", acrescentou o dirigente.



Já o Velo Citta foi homologado pela CBA e FIA em 2012 e desde então recebe algumas categorias nacionais e eventos particulares. O circuito será o terceiro no Estado de São Paulo a receber a principal categoria do automobilismo brasileiro, ao lado de Interlagos e do circuito de rua de Ribeirão Preto, que recebeu provas até 2015.



O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, novamente aparece no calendário, com previsão de receber a penúltima etapa, em novembro. A Vicar aguarda a realização de obras de adaptação no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para que a pista seja confirmada no calendário 2017. A Corrida do Milhão será realizada no dia 10 de setembro, em local a ser definido. "Aguardamos alguns detalhes comerciais e técnicos para a definição do palco da Corrida do Milhão", explicou Slaviero.



A temporada terá início no dia 2 de abril, em Goiânia e encerramento no dia 10 de dezembro em Interlagos.





Confira o calendário da Stock Car em 2017:



1a Etapa: 02/04 - Goiânia

2a Etapa: 23/04 - Velopark

3a Etapa: 21/05 - Santa Cruz do Sul

4a Etapa: 11/06 - Argentina/ a ser confirmado

5a Etapa: 09/07 - Londrina

6a Etapa: 23/07 - Curvelo/ a ser confirmado

7a Etapa: 06/08 - Velo Citta

8a Etapa: 10/09 - Corrida do Milhão/ local a ser definido

9a Etapa: 01/10 - Tarumã

10a Etapa: 22/10 - Curitiba

11a Etapa: 26/11 - Brasília/ a ser confirmado

12a Etapa: 10/12 - Interlagos