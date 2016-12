Nelsinho Piquet e Bruno Senna acertam com Rebellion Racing para disputar Mundial de Endurance 2017

Google Plus

(Foto: Divulgação Rebellion Racing)

A Suíça Rebellion Racing, confirmou nesta terça (20), que irá alinhar dois Oreca 07 na classe LMP2 no Mundial de Endurance e 24 horas de Le Mans de 2017. Além do WEC, a equipe vai participar do NAEC pela IMSA.

Os pilotos também tiveram suas identidades reveladas. Quatro dos seis estão definidos. Nicolas Prost, Mathias Beche e Nelson Piquet Jr, assim como Bruno Senna. Os pilotos restantes e as combinações serão ser confirmada no futuro próximo.

“Eu estou tão animado para fazer parte da Rebellion Racing para o FIA WEC em 2017! A equipe realmente tem se esforçado para obter a linha mais competitiva possível para o campeonato, bem como ganhar Le Mans em LMP2 “, afirmou Senna. “O nosso trabalho vai ser muito difícil, com tantos pilotos fortes e equipes, mas eu estou muito ansioso.”

“Estamos muito satisfeitos em confirmar nossos planos de entrar em dois Oreca 07 LMP2 no Campeonato Mundial de Endurance 2017 juntamente com a nossa entrada na IMSA”, acrescentou Bart Hayden. “Nós também estamos muito feliz que Nico, Mathias e Nelson estarão dirigindo conosco novamente em 2017 e eu gostaria de recebê Bruno de braços abertos.”

“Ficamos impressionados com o Oreca 07, quando testado em Sebring, na semana passada, ele deve ser um bom carro para lutar pelas vitórias.”