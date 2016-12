De Ferran Motorsports, a equipe brasileira na American Le Mans Series

Gil de Ferran a bordo do ARX-01a em 2008. (Foto: Divulgação)

A história conta a epopeia das equipes Copersucar-Fittipaldi e Forti-Corse. Projetos brasileiros na Fórmula 1. A primeira foi uma iniciativa dos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi e perdurou por oito anos (1975 a 1982). A segunda foi uma Join Venture, entre ex-piloto Guido Forti e engenheiro Paolo Guerci em 1977. A participação brasileira se deu mais por investimentos financeiros, do que conhecimento técnico.

O empresário Abílio Diniz, pai do Piloto Pedro Paulo Diniz, deu consideráveis somas para bancar a equipe. Tendo passagens por várias categorias de monopostos, a vida da Forti-Corse na F1 durou duas temporadas (1995 e 1996). Partindo para o mundo dos GTs, o BMW Team Brasil foi uma iniciativa dos brasileiros Antonio Hermann e Washington Bezerra. A equipe disputou entre 2013 e 2015 a série europeia Blancpain, depois de títulos e sucessos no automobilismo nacional.

Equipe iniciou os trabahos na classe LMP2 em 2008. (Foto: Divulgação)

Pouco se fala da De Ferran Motorsports, equipe de Gil De Ferran, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2003. Ferran competiu em várias categorias ao longo da sua trajetória no automobilismo. Possui títulos na Fórmula 3 britânica (92), Indy (2000 e 2001). Também foi chefe da equipe BAR na Fórmula 1 entre 2005 e 2007. Sua saída da equipe não foi amigável. Sua aposentadoria como piloto se deu no final de 2003, quando corria na Indy pela equipe Penske.

2008 - A entrada na ALMS

No começo de 2008, o brasileiro firmou parceria com a Acura, marca premium da Honda, para participar da American Le Mans Series. O campeonato era a principal evento de endurance nos Estados Unidos, e seguia as regras da ACO, entidade que promove as 24 horas de Le Mans, e anos depois seria a promotora do Mundial de Endurance.

A Acura queria aumentar sua participação no mercado automotivo nos EUA. Escolheu a ALMS para vender seus produtos. O fabricante entrou na competição em 2006 na classe LMP2, com o protótipo ARX-01a. Equipado com um motor V8 de 3.4 litros, tinha como principal rival os temidos Porsche RS Spyder da equipe Penske. Na classe LMP1, a Audi ditava a regras com seu R10 movido a diesel. Mesmo sendo classes distintas, e ao contrário da European Le Mans Series, as duas classes tinham potências semelhantes.

Os concorrentes diretos do #66, foram as outras equipes com o mesmo protótipo. Além da De Ferran Motorsports, a Hightcroft Racing era a principal equipe com equipamentos Acura. Scott Sharp que anos depois iria montar sua equipe Extreme Speed, onde corre o brasileiro Pipo Derani e David Brabham, australiano vencedor na Indy e Le Mans. A Andretti Green Racing e Lowe´s Fernandez Racing completavam as quatro equipes com equipamentos Acura.

Sendo um dos melhores períodos do Endurance, antes do surgimento do WEC em 2012, tanto a ALMS quanto a ELMS entre os anos 2007 e 2008 teve uma participação grande de equipes oficiais. Além da Audi, Porsche e Acura entre os protótipos, a Corvette e Aston Martin, tinham equipes de fábrica na classe GT1.

Em 2008 as disputas pela vitória no geral eram entre LMP1 e LMP2. (Foto: Marshall Pruett)

Na classe GT2, Ferrari dava um forte apoio a equipe Rizi Competizione. A Porsche também prestava um apoio semioficial para a Flying Lizard Motorsports. A Spyker também tinha seu time oficial de fábrica. Pelos lados da Europa, a Peugeot rivalizava com a Audi a supremacia da classe LMP1.

Neste cenário competitivo, nascia a De Ferran Motorsports. A ALMS começa tradicionalmente com as 12 horas de Sebring. Além de Sebring, Petit Le Mans com suas 10 horas de duração, era a segunda maior prova do campeonato.

Gil de Ferran dividiu o Acura #66 com o francês Simon Pagenaud. Naquele ano outros, brasileiros participaram do certame. Tony Kanaan e Christian Fittipaldi pela Andretti Green Racing o Acura #26, Hélio Castroneves com o Porsche #5 da Penske Racing. Raphael Matos pilotava o Lola B08 #8 da B-K Motorsports, ambos na classe LMP2. Na classe GT2, Jaime Melo estava a bordo da Ferrari #62 da Risi Competizione.

O Acura ARX-01b, tinha um motor V8 de 3.4L. A estreia foi na terceira etapa, o Utah Grand Prix, disputado no Miller Motorsports Park. Abriga com os protótipos da Porsche e Audi rendeu. A equipe terminou em terceiro na classe e no geral, na mesma volta dos vencedores Timo Bernhard e Romain Dumas, que chegaram venceram o RS Spyder #7. Na briga pelo campeonato, o time ficou na 6º posição na classe com 85 pontos. Os vencedores foram Timo Bernhard e Romain Dumas.

Campanha 2008

Etapa Classificação LMP2 Classificação Geral Utah 3º 3º Northeast Grand Prix 7º 14º Mid-Ohio 9º 26º Road América 8º 18º Mosport 5º 7º Detroit 3º 3º Petit Le Mans 5º 8º Laguna Seca 2º 4º

2009 - O desafio de subir de nível

Agora na classe LMP1, a briga foi intensa com os campeões daquele ano, a Highcroft Racing. (Foto: Divulgação)

Grandes mudanças assolaram a ALMS para 2009. A Audi tinha decidido se dedicar somente as 24 horas de Le Mans e as provas longas como Sebring, Petit Le Mans e 1000 km de SPA. A Porsche acabou desfazendo sua parceria com a Penske, se voltando para seus programas GTs.

Sem os principais nomes, principalmente na classe LMP1, Scott Atherton, então CEO da ALMS, precisou inovar. Excluiu a classe GT1, que nas últimas etapas contava apenas com a equipe Corvette. Lançou as classes GTC, exclusivamente para o Porsche GT3 Cup e a LMPC para o Oreca FLM09. Poucos pilotos de renome apareceram neste primeiro ano. Em contrapartida o grid de todas as provas ficou maior.

Única fabricante presente entre os protótipos, dando algum apoio oficial as equipes, a Acura teve que ajustar suas equipes.

A De Ferran Motorsports e a Highcroft Racing, foram promovidas para a classe LMP1. Os pilotos permaneceram iguais nos dois times. O #66 com Gil de Ferran e Simon Pagenaud e o #9 com David Brabham e Scott Sharp. As mudanças também chegaram no LMP. Com uma nova carenagem, o ARX-02a, apresentou alterações no motor. Permanecendo com o mesmo bloco V8, passou de 3.4 para 4.0 litros. Na classe LMP2, ficaram apenas a Lowe´s Fernández Racing, dos pilotos Adrian Fernández e Luiz Diaz.

Com 10 etapas, uma a menos que 2008, as duas principais equipes da LMP1, sucumbiram com o poderio da Audi e Peugeot, na abertura da ALMS em Sebring.

Com as cores da histórica Chaparral, durante a última prova de 2009 em Laguna Seca. (Foto: ALMS)

Sem a participação dos times de fábrica no restante do campeonato com exceção de Petit Le Mans, a luta seria entre cinco competidores na classe LMP1. Desses cinco, apenas as equipes com equipamentos Acura venceram as provas curtas naquele ano.

Na classe LMP2, o número de equipes também foi reduzido para apenas duas, na maioria das etapas. Com cinco vitórias, Gil de Ferran e Simon Pagenaud, não conseguiram superar a regularidade da dupla de Brabham e Sharp. O abandono na abertura do campeonato em Sebring, acabou prejudicando a equipe no final do campeonato.

Campanha 2009

Etapa Classificação LMP1 Classificação Geral Sebring Abandono Abandono St. Petersburg 3º 13º Long Beach 1º 1º Utah 1º 1º Northeast 1º 1º Mid-Ohio 1º 1º Road America 2º 2º Mosport 2º 2º Petit Le Mans 24º 9º Laguna Seca 1º 1º

No final daquele ano, Gil de Ferran decidiu encerrar a parceria com a Acura, voltando seus recursos para a fórmula Indy. Lá fundou a Ferran Dragon Racing, em parceria com Steve Luczo. A nova equipe durou até 2011, encerrando sua operação por falta de dinheiro.

A revista Autosport em 2013, classificou o brasileiro como um dos 50 melhores pilotos do mundo que nunca competiu na Fórmula 1.