Brasileiro de Turismo anuncia calendário 2017

O Campeonato Brasileiro de Turismo anunciou, o calendário da temporada 2017. As disputas começam no dia 2 de abril, em Goiânia (GO), e se encerram em 10 de dezembro com a corrida final no autódromo de Interlagos em São Paulo (SP).



Serão oito etapas - sete delas no sistema de rodadas duplas e a prova derradeira no fim do ano valendo o dobro de pontos, totalizando 15 corridas durante o ano. Sempre acompanhando a Stock Car, a categoria de acesso inicia a temporada em Goiânia e depois passa pelo Velopark, Santa Cruz do Sul, Londrina, Tarumã, Curitiba e fecha em Interlagos. O Brasileiro de Turismo também terá rodada dupla junto à Corrida do Milhão da Stock Car, mas a praça ainda não foi definida para a tradicional prova da categoria-mãe.



O formato terá uma evolução ao que foi introduzido em 2016, quando as paradas obrigatórias de box e o uso do botão de ultrapassagem passaram a se fazer presentes nas disputas das provas complementares de cada etapa e na final. Para 2017, o Campeonato Brasileiro de Turismo traz novidades que deverão mudar a estratégia de equipes e pilotos durante todo o final de semana.



As corridas disputadas aos sábados terão 25 minutos de duração e as de domingo serão mais longas, com 30 minutos. O uso do botão de ultrapassagem, antes restrito somente às corridas dos domingos, foi padronizado: cada piloto terá 11 acionamentos do push to pass já a partir do treino de classificação. Nas corridas de domingo haverá uma janela de reabastecimento para os carros, como acontece na Stock Car.



"O que teremos na próxima temporada é uma evolução do que experimentamos em 2016, melhorando a preparação dos pilotos e aproximando a categoria da Stock Car no conceito, gerando mais emoção para o público e familiarizando os competidores com o formato usado na Stock", destaca Gerson Marques, da M+M Eventos Esportivos, empresa que organiza o Campeonato Brasileiro de Turismo.



Os pódios das corridas passarão a premiar os cinco primeiros colocados no pódio, em vez dos três tradicionais. Ao final de cada etapa, os quatro primeiros pilotos na classificação do campeonato terão peso extra adicionado aos carros para a rodada dupla seguinte. O primeiro levará 80 quilos, o segundo 70, o terceiro 60 e o quarto, 50 quilos. A iniciativa visa trazer mais equilíbrio à disputa, mas a exceção fica na etapa final, em que os pilotos partem para a disputa sem nenhum lastro adicional.





CALENDÁRIO 2017 - BRASILEIRO DE TURISMO

02.abril: GOIÂNIA

23.abril: VELOPARK

21.maio: SANTA CRUZ DO SUL

09.julho: LONDRINA

10.setembro: CORRIDA DO MILHÃO (local a ser definido)

01.outubro: TARUMÃ

22.outubro: CURITIBA

10.dezembro: SÃO PAULO

Brasileiro de Marcas também define calendário

A Copa Petrobras de marcas chega a sua sétima temporada e continua sendo a principal categoria de sedans médios do Brasil. O campeonato 2017 seguirá o mesmo formato das temporadas anteriores, com oito rodadas duplas, sendo a primeira no dia 2 de abril, em Goiânia.



Após a abertura em Goiânia, o Brasileiro de Marcas segue para Velopark e Santa Cruz do Sul. A etapa de Curvelo depende de obras de adaptação que serão realizadas no Circuito dos Cristais. A quarta rodada dupla acontecerá ao lado da Corrida do Milhão da Stock Car, que ainda não tem localidade definida.



O Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, também deve voltar a receber a categoria, mas para isso depende das conclusões das obras no traçado.



Confira o calendário da categoria para 2017:

1a Etapa: 02/04 - Goiânia

2a Etapa: 23/04 - Velopark

3a Etapa: 21/05 - Santa Cruz do Sul

4a Etapa: 23/07 - Curvelo/ a ser confirmado

5a Etapa: 10/09 - Local a ser definido

6a Etapa: 22/10 - Curitiba

7a Etapa: 26/11 - Brasília/ a ser confirmado

8a Etapa: 10/12 - Interlagos