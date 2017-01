Christian Fittipaldi e João Barbosa, iniciam preparação para 24 horas de Daytona

(Foto: IMSA)

Atual tricampeã do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a equipe Action Express Racing inicia nesta sexta, sábado e domingo (dias 6 a 8) os preparativos para a primeira etapa da temporada 2017, as 24 Horas de Daytona, durante o já tradicional "Roar before the Rolex 24".



Serão três dias intensos de testes no circuito de 5,7 km e muito trabalho com os novos Cadillac DPi-V.R para que dê tudo certo na disputa de uma das provas de longa duração mais famosas do planeta e que será realizada no último final de semana de janeiro.



Bicampeão da categoria (2014 e 2015) e atual vice-campeão, o brasileiro Christian Fittipaldi estará mais uma vez a bordo do #5 Mustang Sampling da Action Expres ao lado do companheiro João Barbosa. Em Daytona, a dupla terá novamente a companhia do português Filipe Albuquerque. O foco do trabalho durante os testes será a durabilidade do novo carro, que fará sua estreia em 2017.



"Estamos muito animados com o Cadillac DPi-V.R e vamos nos concentrar ao máximo em tentar fazer o carro durar. Estamos confiantes na performance do carro, mas o foco número 1 é tentar eliminar todos os potenciais problemas que impeçam sua durabilidade. Afinal de contas, para tentar vencer uma prova de 24 horas é preciso, em primeiro lugar, termina-la. Então, vamos trabalhar muito em cima disso", destacou Fittipaldi.



O brasileiro já venceu as 24 Horas de Daytona em duas oportunidades (2004 e 2014) e não esconde seu desejo de fazê-lo novamente. "Daytona é uma prova diferente das outras nove da temporada. Vencê-la tem um sabor especial, porque é uma das corridas mais exigentes e disputadas do mundo", completou o brasileiro.



Além de Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque, a equipe Action Express Racing também estará na disputa da prova com os atuais campeões do IMSA Eric Curran e Dane Cameron, que vão dividir o #31 Whelen Engineering/Team Fox Cadillac DPi-V.R com o britânico Seb Morris.



Desde sua formação, em 2010, a equipe Action Express Racing soma 16 vitórias e é tricampeã (2014, 2015 e 2016) do IMSA WeatherTech SportsCar e da Copa Norte-Americana de Endurance. A equipe também venceu as 24 Horas de Daytona em 2010 e 2014, as 12 Horas de Sebring de 2015 e as 10 Horas de Petit Le Mans em 2015.



A 55ª edição das 24 Horas de Daytona abre a temporada 2017 nos dias 28 e 29 deste mês.