Jackie Chan DC Racing vence as 4 horas de Buriram pelo Asian LMS

(Foto: Divulgação Asian LMS)

O Endurance sob a chancela da ACO, iniciou em 2017 com as 4 horas de Buriram, válidas pelo Asian Le Mans Series. A prova foi disputada na madrugada deste domingo (08) na Tailândia. A vitória ficou com o Oreca #35 da Jackie Chan DC Racing.

Gustavo Menezes, Ho-Pin Tung e Thomas Laurent, não tiveram dificuldades em superar os outros três protótipos que fizeram parte da classe LMP2. Esta foi a segunda vitória da equipe na atual temporada.

Resultado final.

Tung que largou na pole, viu sua liderança aumentar, depois da intervenção do único safety car da prova. A equipe perdeu a liderança momentaneamente para o Ginetta LMP3 da PRT Racing de Charile Robertson, por duas voltas. Com Laurent no comando do Oreca, recuperar a primeira posição foi algo fácil.

O último a assumir o carro, foi Gustavo Menezes. Mesmo com um drive-through por ultrapassar em bandeira amarela, o trio venceu a prova sem problemas. A diferença para o segundo colocado foi de 1 minuto e 22 segundos.

Chegando em segundo o Ligier #25 da Algarve Pro Racing, o segundo carro da equipe, #24 completou o pódio. Os vencedores da prova de Fuji, o Oreca da equipe Race Performance, terminaram na quarta colocação.

Entre os LMP3, a ARC Bratislava fez dobradinha com seus dois Ginetta. Mike Simpson com o #4, ficou a frente de Neale Muston com o #7. O Ligier #85 da G-Print for Triple 1 Racing, chegou em terceiro lugar . Atual líder da classe, o Ligier #26 da Tockwith Motorspots, que largou na pole, enfrentou problemas durante toda a prova. Terminaram na sétima colocação.

Mudanças na classe GT. Ferrari #5 da DH Racing dos pilotos Stephane Lemeret, Michele Rubolo e Matthiei Vaxiviere, que venceu na classe GT, acabou sendo desclassificada após a corrida. De acordo com os fiscais da prova, irregularidades foram encontradas no carro. Assim o segundo carro da equipe, o #3 herda a primeira posição, seguido do BMW #90 da Team AAI. a Ferrari #5 ficou com a terceira posição.

As classes CN e GT Cup, tiveram apenas um carro inscrito cada. O Ligier JS 53 da PS Racing, não completou a prova, enquanto o Porsche do Team NZ, terminou na 23º posição. A última etapa do temporada, será realizada entre os dias 20 e 22 de Janeiro no circuito de Sepang, na Malásia.

Ho-Pin Tung: “Foi um começo muito limpo. Eu consegui uma boa vantagem com apenas 6 voltas, até a chegada do carro de segurança. Foi uma pena. Mas o carro estava muito bom, nos treinos livres e qualificação e hoje na corrida também. Tivemos que mudar a estratégia, para o tempo de condução de Thomas e Gustavo, mas tudo funcionou muito bem. Ambos fizeram um trabalho fantástico e muito maduro, e é ótimo estar de pé aqui com a liderança do campeonato.”