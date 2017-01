Protótipos Oreca dominam testes oficiais para as 24 horas de Daytona

Protótipos Oreca dominaram nos três dias de testes. (Foto: Chris Jasurek/Epoch Times)

Ben Hanley, com o Oreca 07 #81 da equipe americana DragonSpeed, conquistou a primeira posição do ROAR, evento preparatório para as 24 horas de Daytona. O tempo de 1:38.343, foi obtido, neste domingo (08).

Tempos combinados.

Em segundo o Mazda #55, pilotado por Jonathan Bomarito, marcou 1:38.363. Na terceira posição, o Rebellion #13 que dominou a maior parte dos treinos, teve como melhor tempo, 1:38.408, conquistado no sétimo treino por Stephane Sarrazin. Sarrazin, Buemi e Nick Heidfeld, participaram neste domingo do evento organizado pela Fórmula E em Las Vegas.

Ford fez dobradinha na classe GTLM. (Foto: John Dagys)

Três carros LMP2 com motor Gibson ficaram entre os quatro primeiros. O #52 da PR1 / Mathiasen Motorsports, com um Ligier JS P217 ficou em quarto, à frente do #5 Action Express Racing Cadillac DPi-VR, que completou o top-five.

Os Cadillacs, que fizeram o teste do mês passado em Daytona, marcaram os melhores tempos em alguns treinos, mas não foram rápidos para superar a força dos LMP2 “originais”. A diferença entre todos os protótipos foi de apenas 1,3 segundos.

Na classe GTLM, a Ford fez dobradinha com seus GTs. Ryan Briscoe, foi o mais rápido com o #67 marcando 1:44.380 na penúltima seção. Ele foi 0.178 mais rápido do que Scott Dixon que já tinha liderado com o #67 no sábado.

Depois de quase 2 décadas fora das competições nos EUA, Manthey Racing volta e lidera na classe GTD. (Foto: Porsche AG)

Em segundo o Ford #69 marcando 1:44.645. O tempo foi obtido pelo brasileiro Tony Kanaan. Na classe PC, a Performance Tech, conseguiu reparar o carro que sofreu um grave acidente na sexta. Assim marcou 1:41.888.

O Porsche #59 da Manthey Racing, começou bem. A equipe que volta a competir nos EUA, liderou a classe GTD. Sven Mueller, marcou 1:46.810, na primeira seção deste domingo. Ficou a frente do Mercedes #33 da Riley Motorsports, pilotado por Jeroen Bleekemolen.