Augusto Farfus confiante após teste preparatório para as 24 horas de Daytona

Bruno Spengler, Bill Auberlen, Farfus e Alexander Sims comandam o carro #19. (Foto: BMW)

Augusto Farfus começou o ano de 2017 do jeito que os pilotos mais gostam, dentro das pistas. Depois de curtir as festas de fim de ano com a família, o brasileiro já teve seu primeiro compromisso da temporada entre os dias 6 e 8 de janeiro, nos Estados Unidos, quando participou do The Roar Before the Rolex 24, evento oficial de testes para as 24 Horas de Daytona, que acontece entre os dias 26 e 29 deste mês - e marca a abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Na tradicional prova de longa duração, Farfus terá como companheiros no carro #19 o canadense Bruno Spengler, o norte-americano Bill Auberlen e o britânico Alexander Sims, a bordo da 19ª edição do "Art Car" da BMW, modelo M6 GTLM, que desta vez terá uma pintura especial feita pelo artista norte-americano John Baldessari - cujo estilo mescla fotos cotidianas e pinturas modernas. Ao longo do fim de semana, foram sete sessões de testes, incluindo um treino noturno, para que as equipes trabalhassem no melhor acerto dos carros - divididos em quatro categorias, entre protótipos e modelos GT -, aliando performance e resistência.

Essa será a sexta participação do curitibano nas 24 Horas de Daytona. No ano passado, na estreia da então nova BMW M6 GTLM, ele terminou em 5º lugar, e em 2015, bateu na trave ao ficar com o 2º lugar, a apenas 0.5s da vitória. Agora, com o carro mais desenvolvido, mais experiente na prova e cada vez mais entrosado com a equipe BMW Team RLL, Augusto confia que ele e seus companheiros são fortes concorrentes à vitória.

De volta à Europa, Farfus segue na preparação para a sua sexta temporada no DTM, que terá sua primeira etapa entre os dias 5 e 7 de maio, em Hockenheim. Neste ano, o piloto de 33 anos defenderá a equipe BMW Team RMG, ao lado de Marco Wittmann e Timo Glock. No último final de semana de janeiro, ele retorna aos Estados Unidos para a disputa das 24 Horas de Daytona.

"Foram três dias muito produtivos de testes em Daytona, cumprimos uma boa quilometragem e conseguimos achar um bom acerto para o carro, então ficamos satisfeitos e agora só nos resta esperar o fim de semana das 24 Horas. Temos um carro muito rápido, uma equipe forte e experiente, e creio que vamos brigar pela vitória. Claro que em uma prova de longa duração, vários fatores influenciam, você precisa primeiro ficar livre de problemas e fazer uma prova constante, mas estou confiante em nosso desempenho. Além disso, durante os testes, pude estrear meu novo capacete Schuberth, depois de anos utilizando os modelos da Stilo. Estou feliz por poder contar com a proteção de equipamentos tão qualificados e com a parceria de uma empresa tão tradicional no automobilismo mundial, me apoiando em uma temporada cheia de bons desafios, como será nosso 2017". Disse Augusto Farfus.

Nova parceria

Durante os testes em Daytona, Augusto Farfus aproveitou para estrear nas pistas seu novo capacete. A partir de 2017, o brasileiro utilizará capacetes da fabricante alemã Schuberth, uma das melhores e mais tradicionais marcas do mundo, que tem grande presença entre os pilotos da Formula 1 e de outras categorias do automobilismo internacional. No design, Farfus mantém seu tradicional layout, que inclui a bandeira do Brasil, e as cores vermelha e amarela, de seu patrocinador master, a petrolífera Shell.