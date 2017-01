Oliver Jarvis, o novo piloto da Bentley para o Blancpain Series 2017

(Foto: Audi AG)

Oliver Jarvis, que até 2016 competia pela Audi, assinou com a Bentley para a temporada 2017. Com o cancelamento do programa da montadora alemã para o Mundial de Endurance, seus pilotos foram remanejados para outras equipes, muitos foram aproveitados por outras montadoras do grupo VW.

Jarvis vai dividir o Bentley Continental #7 com Guy Smith e Steven Kane. Vincent Abril vai dividir o #8 com Andy Soucek e Maxime Soulet. Wolfgang Reip, oriundo do programa GT Academy da Nissan, não teve seu contrato renovado. As funções do novo contratado da Bentley, começam com as 12 horas de Bathurst no próximo mês, bem como a Copa de Endurance.

“Depois de nove anos com a Audi, é hora de um novo começo e um novo desafio”, disse Jarvis. “Eu tinha algumas ofertas sobre a mesa, mas esta foi a escolha certa e eu não poderia estar mais feliz de se juntar Bentley.”

“Depois acompanhar de perto, o que eles conseguiram, desde o retorno ao automobilismo, eu não posso esperar para colocar os macacões pela primeira vez e se tornar um dos” Bentley Boys “.

“A herança da marca no automobilismo não é certamente perdida em mim. O carro de 2003, que venceu Le Mans, é um dos meus carros de corrida favoritos de todos os tempos. Depois de falar com Brian Gush e ouvir os planos da equipe, eu sabia que Bentley seria o lugar certo para mim.”

Jarvis tem experiência em GTs e carros de turismo. Participou de provas com o Audi R8 LMS GT3 e também pela DTM. “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Oliver para a equipe Bentley Motorsport”, disse Brian Gush, diretor da Bentley. “Ele é um piloto rápido, confiante.”

“Ele tem uma riqueza de experiência em várias máquinas e eu acho que ele vai trazer muito para a equipe, agora e no futuro. Estamos ansiosos para recebê-lo na Austrália.”

Outros pilotos que faziam parte do programa da Audi no WEC, conseguiram novas equipes. Loic Duval e René Rast, vão participar da DTM, Andre Lotterer, vai guiar o Porsche 919 LMP1 no WEC. Lucas di Grassi, vai guiar pela Audi na Fórmula E.