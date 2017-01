Rebellion Racing estuda competir de forma integral na IMSA nos EUA

Google Plus

Equipe já participou da ALMS em 2013. (Foto: Divulgação)

A Rebellion Racing analisa a possibilidade de competir de forma integral no IMSA WeatherTech SportCar em 2017. A informação foi confirmada pelo diretor da equipe Bart Hayden em entrevista ao site Sportscar365.com.

A última vez que a equipe competiu nos EUA, foi em 2013, quando participou da extinta American Le Man Series, vencendo algumas provas, inclusive a última edição daquele ano, Petit Le Mans.

Como plano inicial, a equipe pretende participar das provas longas, que fazem parte do Tequila Patron North American Endurance Cup (Daytona, Sebring, Glen e Petit Le Mans). Para esses eventos, apenas um Oreca 07 será utilizado. Vale lembrar que o programa da equipe para 2017, inclui o Mundial de Endurance. Será a estreia da Rebellion na classe LMP2.

“Acho que no momento, provavelmente, o programa que temos é um desafio suficiente”, disse Hayden. “Eu sei que Alexandre Pesci [proprietário da equipe] está animado sobre as corridas do NAEC. Ele vai vir para a corrida de Daytona, então isso é realmente uma boa notícia.”

“Você nunca sabe, ele pode vir e pensar que vamos ter uma quebra no campeonato. Acho que é improvável para ’17, mas talvez para ’18.”

Tendo sua base técnica nos EUA nas instalações da Robertson Racing, equipe que competia na ALMS com o Ford GT, as chances de uma temporada completa pode ser reais.

“A facilidade que a Robertson Racing nos apresentou em Atlanta é boa”, disse Hayden. “Uma vez que você estabeleceu essa relação de trabalho, você pode mantê-la, é a coisa óbvia a fazer.”

“Algumas das dores de cabeça que tínhamos antes desse acordo era, onde vamos nos basear? O que nós vamos fazer? Tenho o prazer de dizer que está funcionando muito bem.”

“Assim você pode se concentrar mais no programa e preparar os carros. É meio que um passo de cada vez.”

“Fazer as quatro corridas nos permite participar de grande parte do campeonato.”

Por enquanto, Hayden planeja utilizar a mesma equipe para os programas IMSA e WEC, embora mantendo um dos Oreca nos Estados Unidos para aliviar os desafios logísticos.

No entanto, terá pessoal adicional em Daytona para a primeira corrida da equipe de 2017, a primeira com o novo LMP2. “Há um elemento de aprendizagem, e estamos tentando acelerar o processo para preparar o carro”, disse Hayden.