WRT adia planos de competir com protótipos

Equipe competiu em SPA pela ELMS em 2016. (Foto: Ade Holbrook/AdrenalMedia.com)

A equipe WRT, não tem planos de competir no Mundial de Endurance, ou no European Le Mans Series este ano. De acordo com Vincent Vosse, chefe da equipe, o programa se encontra em “stanby”.

A corrida única aconteceu durante as 4 horas de SPA, válida pela ELMS. Um Ligier JS P2 foi utilizado pela equipe. Para voltar as competições organizadas pela ACO, um orçamento mais robusto se faz necessário. “O programa LMP2 está em espera”, disse Vosse ao site Endurance-Info. “Eu ficaria surpreso ao ver WRT na LMP2 este ano.”

“Nós não sabíamos que entraríamos na LMP2 em 2016, então tudo continua possível, mas não estamos pensando nas 24 Horas de Le Mans”.

Caso a equipe, opte por algo nos protótipos, a escolha recai sobre o Ligier JS P217. “Se fôssemos entrar na LMP2, seria com a Onroak Automotive porque temos um relacionamento e confiança entre nós”, disse ele. “Só iremos se tivéssemos recursos financeiros e esportivos, para lutar pela vitória. Onde quer que o WRT vá, vamos para ganhar. “

O foco da equipe em 2017 será novamente o GT3, com pelo menos quatro Audi R8 LMS que irão participar do Blancpain GT Series, além de duas entradas adicionais para as etapas de Paul Ricard e Spa.

Participações nas 24 horas de Nurburgring e no britânico de GT também estão em processo de avaliação. O nome dos pilotos, bem como maiores detalhes do programa, será revelado no próximo mês.