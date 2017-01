Hot Car Competições anuncia Sérgio Jimenez para temporada 2017 da Stock Car

(Foto: FGCom)

A equipe Hot Car Competições, anunciou nesta segunda-feira (dia 16) a contratação de Sérgio Jimenez, de 32 anos, para a temporada 2017 da Stock Car. O piloto de Piedade, no interior de São Paulo, será o companheiro do brasiliense Guga Lima, piloto mais jovem da categoria, com 20 anos de idade.



O time, comandado por Amadeu Rodrigues, vai mesclar experiência e juventude para voltar ao pódio e brigar para estar entre as 10 melhores equipes da Stock Car em 2017. A temporada terá início no dia 2 de abril, em Goiânia (GO).



"O Jimenez é um piloto rápido, que já passou por grandes categorias do automobilismo nacional e internacional, sempre com destaque e acredito que vai somar muito para o sucesso do nosso trabalho em 2017. Sua experiência, aliada à juventude do Guga, que conquistou ótimos resultados em sua primeira temporada completa na Stock Car no ano passado, serão a mistura perfeita para voltarmos ao pódio. Estou muito contente e confiante para o início do campeonato em abril", comentou Amadeu Rodrigues que fundou a Hot Car em 1980 e está na Stock desde 2001. A equipe é uma das mais tradicionais do grid e também compete atualmente no Mercedes-Benz Challenge.



Recordista de títulos no kart, onde começou aos 10 anos de idade, Jimenez tem em seu currículo passagem por importantes categorias nestes 23 anos de carreira, como GP2 Series (último degrau para a Fórmula 1), A1GP, FIA GT Series, entre outras. Foi campeão da Fórmula Renault em 2002, em sua estreia nos monopostos. Nos carros de turismo, estreou em 2009 na Stock Light. Em 2017, o piloto fará sua quinta temporada completa na Stock Car, onde já tem uma pole position e duas vitórias.



"Quero levar a equipe de volta aos pódios e vitórias e acredito que o Amadeu pode me dar esse carro. Teremos muito trabalho ao longo do ano, mas vamos alcançar nossos objetivos", declarou Jimenez, que também está feliz em correr com as cores da Bardahl, principal patrocinadora do time.



"A Bardahl tem uma história no esporte a motor que é enorme. A marca tem tudo a ver com automobilismo e estou muito contente em representá-los na Stock", completou.