Dario Franchitti teria disputado Le Mans pela Porsche em 2015

Competir em Le Mans, este foi o sonho, não realizado por Dario Franchitti. O Britânico, que fez carreira nos EUA, com quatro títulos na Fórmula Indy, teria pilotado o Porsche 919 Hybrid LMP1, na edição 2015 das 24 horas de Le Mans.

Vítima de um grave acidente na penúltima etapa da temporada 2013 da Indy em Houston, teve que abandonar a carreira, por orientação médica. Em entrevista ao site motorsports.com, Franchitti, revelou que esteve em conversa com a Porsche, para disputar Le Mans em 2015.

“Eu gostaria de ter feito Le Mans, esse foi o grande sonho”, disse o tricampeão das 500 milhas de Indianápolis, em entrevista ao Motorsports.com. “Eu teria participado, na verdade, teria participado na classe LMP1.”

“Eu sou um grande fã da Porsche, meu telefone está cheio de fotos de carros da marca, e minha garagem tem um casal também, e eu amo a marca.”

“Eu me tornei amigo de Wolfgang Hatz, (chefe do departamento esportivo). Conversei com ele um pouco sobre isso e ele disse para conversamos. Então eu fui para a base de Porsche em Weissach e tive uma grande reunião secreta com o [diretor da equipe LMP1] Andreas Seidl e os caras lá.”

“Eu disse que queria mais uma chance na Indy, eu queria fazer mais dois anos (2013 e 2014), em seguida, eu queria vir para o endurance, e ele disse que estava bem, e que se encaixava nos planos da marca. Simplesmente não aconteceu.”

Franchitti sofreu lesões na cabeça, coluna e tornozelo. “Eu não tenho chance. Tenho danos permanentes, tive sorte.” Analisa.

“O que eu costumava fazer todos os dias não é normal, especialmente na IndyCar com os perigos, e os outros pilotos. Agora eu olho, e penso, ‘o que diabos eu estava pensando?’”

“Eu gostaria de ter feito algumas outras coisas, algumas coisas divertidas – talvez até um pouco de Fórmula Ford, ou algo assim. Eu simplesmente não posso mais fazer isso, tanto quanto eu adoraria vestir um capacete branco e sair por aí.” Finalizou.