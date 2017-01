Última etapa do Asian Le Mans Series vai contar com 28 carros em Sepang

(Foto: Divulgação)

A última etapa da temporada 2016/2017 da Asian Le Mans Series, acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro, no circuito de Sepang na Malásia. A organização da série, divulgou a lista com os 28 carros participantes.

Os vencedores, terão entradas automáticas para as 24 horas de Le Mans. A classe CN, é a única em que o título, já está definido. Ficou com o Ligier JS53 #68 da PS Racing, dos pilotos Tira Sosothikul e Medhapan Sundaradeja.

Lista de inscritos.

Na classe GT Cup, serão dois Porsche 911 GT3 Cup. O #77 da equipe NZ, terá a companhia do #96 da equipe TKS. As duas equipes competiram na primeira rodada do campeonato. A diferença do líder #77, para o #96 é de 26 pontos.

Entre os LMP2, a Jackie Chang DC RAcing, estão praticamente com o título nas mãos. Com 69 pontos o Oreca #35 leva vantagem para o Ligier #25 da Algarve Pro Racing que está com 50. Para ajudar na briga, a equipe anunciou Andrea Pizzitola e Andrea Roda. Em terceiro o #24, também da Algarve Pro Racing que conta com 45 pontos. Na lanterna, está o Oreca #08 da Race Performance com 37 pontos.

Após três etapas, a ARC Bratislava, lidera a classe LMP3 com o Ginetta #4. A equipe soma 55 pontos. Bem perto, está o Ligier #26 da Tockwith Motorsports com 51 pontos. Em terceiro o Ligier JS P3 #1 da Jackie Chang DC Racing com 48 pontos. O #7 também da ARC Bratislava, ocupa o quarto lugar com 40 pontos. Com poucas chances, está o Ligier #85 da G-Print com 30 pontos.

A briga na classe GT, também é intensa. Todos os primeiros colocados da classe, competem com modelos Ferrari 588 GT3. O líder, #5 da DH Racing, está com com 52 pontos. Em segundo, o #37 da BBT Racing conta com 38 pontos. Com um provável jogo de equipe, a Ferrari #3 da DH Racing, deve ajudar a “irmã” na busca pela vitória, já que está com 35 pontos. Com chances matemáticas, a Clearwater com o #61 conta com 32 pontos. Fechando a classificação, o #38 da Spirit of Racing com 30.

Michelin Le Mans Cup tem nova identidade visual

A organização da Michelin GT3 Le Mans Cup, revelou nesta segunda (16), a nova identidade visual da competição. A partir deste ano, a série passa a se chamar Michelin Le Mans Cup, já que protótipos LMP3, farão parte do certame.

Com uma nova logo, a série quer passar um maior dinamismo, bem como se manter atual. A Michelin Cup, nasceu em 2016, como evento de suporte as provas do European Le Mans Series.

Os vencedores tanto da classe GT3, quanto da LMP3, ganham um convite para disputar as classes GTE e LMP2 no ELMS respectivamente. As provas acontecem em Monza (Itália), Le Castellet (França), Red Bull Ring (Áustria), Spa (Bélgica) e Portimão (Portugal). O destaque do calendário será o ‘Road to Le Mans ” corrida preliminar das 24 Horas de Le Mans.