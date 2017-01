24 horas de Daytona 2017, o primeiro desafio do novo Porsche 911 RSR

Google Plus

Porsche 911 RSR 2017, um carro totalmente novo. (Foto: Porsche AG)

A nova versão do Porsche 911 RSR, faz sua primeira corrida do ano em Daytona. A prova de 24 horas que abre o calendário da IMSA em 2017, acontece entre os dias 28 e 29 de janeiro na Flórida.

O novo 911, que compete na classe GTLM, vai enfrentar uma forte oposição das equipes oficiais da BMW, Corvette e Ford. A Ferrari também está presente, com um apoio semi oficial com a Rizi Competizione. Tendo pilotos experientes, a equipe espera uma boa apresentação. No #911 estarão Patrick Pilet, Frederic Makowiecki, Dirk Werner. Já o #912, marca a estreia de Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Richard Lietz.

Além dos dois 911 oficiais, teremos cinco 911 GT3-R na classe GTD. Dos cinco, deles, o destaque fica para o #59 da equipe Manthey Racing. Os pilotos serão Sven Mueller, Steve Smith, Matteo Cairoli, Reinhold Renger, Harald Proczyk.

Com 11 pilotos de fábrica, além dos estão alocados na classe GTLM e no #59 da Manthey, os demais estão em equipes clientes. Jorg Bergmeister compete pela Park Place Motorsports, Michael Christensen estará na Alegra Motorsports. Wolf Henzler vai representar a TRG

Tendo 22 vitórias no geral e 76 vitórias de classe, a Porsche é o fabricante mais bem sucedido na história da corrida. A pista, conta com um traçado de 5.729. Desde a unificação da ALMS com a Grand-AM, que resultou na criação do United SportsCar Championship em 2014, a Porsche venceu na classe GTLM naquele ano. Desde então, nenhuma vitória mais foi somada.

Os 911

A versão 911, é um carro totalmente novo. Suspensão, estrutura de carroceria e conceito aerodinâmico, bem como motor e transmissão. Dependendo do tamanho do restritor, o motor pode desenvolver até 510 HP. Um das grandes diferenças para a versão 2016, é o enorme aerofólio traseiro, dando um maior downforce, além de ajudar todo o conjunto a obter velocidades convincentes na parte oval de Daytona.

Core Autosports, troca a classe PC, pela GTD. (Foto: Porsche AG)

Já a versão GT3, estreou em 2016, também em Daytona. Com um motor 4 cilindros “flat”, equipado com injeção direta de combustível, pode render até 500 HP, dependendo do restritor.

Grandes vitórias em Daytona

A primeira das 22 vitórias da Porsche, foi de Vic Elford, Jochen Neerpasch, Rolf Stommelen, Jo Siffert e Hans Herrmann em 1968 em um Porsche 907LH (longtail). Nas classes GT tradicionalmente muito competitiva, Porsche marcou mais de 76 vitórias. A mais recente, foi na classe GTLM em 2014. Richard Lietz, Nick Tandy e Patrick Pilet, ao volante do 911 RSR #991. Foram cinco vitórias no geral em 1973, 1975, 1977, 1979 e 1991, bem como uma vitória de classe em 1972 conquistada pelo americano Hurley Haywood, o piloto Porsche mais bem sucedido em Daytona.

Para o Dr. Frank-Steffen Walliser, diretor do departamento motorsport da Porsche, a prova é o local ideal para testar a nova versão do 911 RSR. “As 24 Horas de Daytona é a corrida perfeita para estrear nosso novo 911 RSR. A Porsche celebrou algumas de suas maiores vitórias neste clássico fascinante de longa distância, e estamos ansiosos para mostrar ao mundo o nosso novo carro. Teremos uma forte concorrência. Nós também queremos que nossas equipes de clientes façam uma boa apresentação com o 911 GT3 R.”