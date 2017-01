Thiago Vivacqua acerta com Campos Racing para temporada 2017 da EuroFormula Open

O chefe de equipe Adrian Campos Jr. (esquerda) e o brasileiro Thiago Vivacqua (Divulgação)

Depois de uma temporada no Brasil, onde foi um dos destaques da Fórmula 3, Thiago Vivacqua, de 19 anos, está de volta à Europa. O piloto fechou contrato com a Campos Racing e disputará a EuroFormula Open. O time é o atual campeão de pilotos e equipes da categoria, que é uma das mais fortes na base do automobilismo europeu atual e considerada o melhor campeonato de F-3 nos quesitos custo/visibilidade/ competitividade.



Apesar de correr pela equipe pela primeira vez, a relação já é antiga. Em 2014, Vivacqua foi o terceiro colocado na Fórmula Renault Europeia 2.0 e chamou a atenção de Adrian Campos, ex-piloto de F-1 e dono do time. De lá pra cá, a relação se estreitou e o brasileiro realizou vários testes para a equipe, não só na EuroFormula, mas também na GP2.



Pela EuroFormula, no final de 2016, Vivacqua realizou ótimos testes e liderou sessões no Estoril (Por) e Barcelona (Esp). "Estou muito feliz em estar em uma das melhores equipes da categoria. A expectativa é muito boa para o campeonato. Andamos bem nos testes em Barcelona e no Estoril e estou muito feliz por voltar a correr na Europa, pois a competitividade é muito maior", comentou o piloto brasileiro.



Além de Vivacqua, a Campos Racing terá nesta temporada o brasileiro Matheus Iorio e o romeno Petro Florescu. Mais três brasileiros já foram anunciados para disputar a categoria em 2017: Pedro Cardoso, Carlos Cunha Filho e Christian Hahn.



A temporada começa nos dias 29 e 30 no Estoril. Serão nove etapas ao longo do ano, passando pelos principais circuitos da Europa. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, os pilotos participarão de testes em Barcelona.



Confira o calendário de 2017 da EuropaFormula Open:

29 e 30 abril - Estoril (Por)

27 e 28 maio - Spa (Bel)

10 e 11 junho - Paul Ricard (Fra)

1 e 2 julho - Hungaroring (Hun)

8 e 9 julho - Red Bull Ring (Aut)

2 e 3 setembro - Silverstone (Ing)

30 setembro e 1 outubro - Monza (Ita)

14 e 15 outubro - Jerez (Esp)

28 e 29 outubro - Barcelona (Esp)