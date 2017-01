Rodrigo Baptista disputa o Pirelli World Challenge, com apoio da Porsche nos EUA

(Thiago Scheufen / HTPro)

O piloto brasileiro Rodrigo Baptista anuncia uma mudança de planos em sua carreira automobilística. Com passagens pela F3 Sul-americana, Brasileiro de Marcas e recentemente no Blancpain GT Series correndo de Audi R8 pela WRT, ele assinou contrato de um ano com a equipe campeã do Pirelli World Challenge, a Flying Lizard Motorsports. Seu foco agora são as corridas nos Estados Unidos, onde além de Rodrigo, a Porsche também fará sua estreia com o modelo Cayman GT4 Clubsport MR na categoria GTS (Grand Touring Sedan).



"Estou muito feliz em ter assinado com a Flying Lizard. É um novo capítulo em minha carreira, agora nos Estados Unidos. Será um desafio para mim e para a equipe", disse o Rodrigo Baptista, referindo-se ao fato de todas as pistas serem novidade para ele e também quanto ao carro, que faz sua estreia no mercado norte-americano.



"Gostaria de agradecer ao meu patrocinador, a HTPro Nutrition, minha família, que sempre apoia minhas decisões, e a todos os envolvidos nesta caminhada até aqui", finaliza Rodrigo, que a partir de 2017 tem sua carreira sendo gerenciada pela XYZ Talents USA, agência responsável por levar diversos pilotos brasileiros a Fórmula 1, dentre outras categorias.



Para o team manager da equipe, Darren Law, nem mesmo o fato de Rodrigo ser ainda muito jovem, tira seu crédito. "Estamos todos ansiosos. O Rodrigo é um piloto muito jovem ainda, mas, possui um incrível histórico em grandes campeonatos. Além disso, estamos felizes e agradecidos por essa parceria com a Porsche. Faremos o possível para que 2017 seja um ano de vitórias para os nossos pilotos", completou.



O Pirelli World Challenge começa entre os dias 10 e 12 de março, em St. Petersburg, na Flórida, como preliminar da Fórmula Indy. Para mais informações, visite, www.world-challenge.com.



HTPro Team - Confirmando sua aposta no marketing esportivo, a HTPro Nutrition criou o HTPro Team, grupo de atletas de diversas modalidades esportivas patrocinados pela marca na temporada 2017. São destaques do automobilismo (Sérgio Jimenez e Rodrigo Baptista), ciclismo (Gideoni Monteiro), crossfit (Silas Caetano), fisiculturismo (Thiago Santisteban, Karina Marin e as gêmeas Patrícia e Priscila Reis) jiu-jitsu (Rodrigo Oliveira), montanhismo (Vivian Teles) e triatlo (Fernanda Garcia). Com o foco em ajudar os esportistas a conquistar seus objetivos, o HTPro Team amplia os conceitos da marca, de excelência e alta qualidade.