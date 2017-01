Fórmula Vee começa temporada no circuito de Interlagos

(Fernando Santos/Divulgação/FVee)

A Fórmula Vee 2017 começa no próximo dia 28, em São Paulo. A primeira prova será disputada em Interlagos, com muitas novidades. A principal. é a criação da categoria-escola FVee Junior e o lançamento de um novo carro projetado por um dos mais renomados engenheiros com passagem pela Fórmula 1, Ricardo Divila.

Criada e, 2016, a categoria, inova com uma premiação inédita. Além de competir na categoria mais tradicional do país na revelação de talentos, os pilotos vão disputar um prêmio de R$ 150 mil, a ser dividido no final do ano.

A categoria-escola, Fórmula Vee Junior, terá Wilsinho Fittipaldi como instrutor e será mais uma oportunidade na formação de novos pilotos. A proposta é oferecer um pacote de baixo custo e um aprendizado para solidificar a base de uma carreira de sucesso no automobilismo.

Outra grande novidade para 2017 será o lançamento de um novo carro, projetado pelo engenheiro Ricardo Divila, responsável pelos modelos da equipe Fittipaldi (1975-1982) e um dos mais conceituados da Fórmula 1. O novo carro irá para as pistas no primeiro semestre e também será usado pelos iniciantes da FVee Junior.

Além de Interlagos, a FVee também irá realizar provas em Piracicaba (SP) e a Copa Centro-Oeste, em Goiânia. Todas as demais datas serão anunciadas em breve.