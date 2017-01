Seis pilotos brasileiros confirmados para as 24 horas de Daytona 2017

(Foto: IMSA)

A IMSA divulgou nesta quinta (19), a lista com as equipes que irão disputar as 24 horas de Daytona. A prova abre a temporada 2017 do IMSA Weathertech SportsCar Championship. Ao todo 55 carros estão inscritos, 12 protótipos na classe P, cinco LMPC, 11 GTLM e 27 GTD.

Será a primeira corrida do ano aonde os novos protótipos LMP2 e DPi, estarão se enfrentando. Participando da mesma classe (P), os carros vão passar por um BoP (balanço de desempenho) para se equipararem na pista.

Sem grandes mudanças se comparada ao ROAR, teste oficial para a prova, que ocorreu no começo do mês, todas as equipes presentes no teste, vão estar participando da prova. Entre os brasileiros na classe, Christian Fittipaldi, bicampeão da IMSA, está confirmado no Cadillac #5 da Action Express. Pipo Derani que venceu a edição de 2016, vai pilotar o novo Nissan DPi #2 da Tequila Patron ESM. Bruno Senna, estreia na prova com o segundo carro da Tequila Patron, o Nissan #22.

Na classe GTLM, onde correm carros GTs oficiais de fábrica, com as mesmas especificações do Mundial de Endurance, Augusto Farfus compete com o BMW #19. Ao contrário do que se especulou na pré temporada, apenas a Ferrari da Rizi Competizione vai estar representando a marca italiana na prova. Tony Kanaan, vai pilotar o Ford GT #69 da equipe Ford em parceria com a Chip Ganassi Racing.

O maior número de inscritos está na classe GTD (27). É nesta classe, a maior variedada de modelos. Oswaldo Negri, que até 2016 competia com protótipos, estreia na classe, junto com o novo Acura NSX GT3, pela equipe Michael Shank Racing.

