Graff Racing confirma participação no European Le Mans Series

(Foto: Divulgação)

A equipe Graff Racing, completou na última semana, uma bateria de testes com seus novos Oreca 07 no circuito de Paul Ricard na França. Pascal Rauturier, diretorda equipe, confirmou ao site dailysportscar seus planos para 2017: competir no European Le Mans Series e nas 24 horas de Le Mans.

Os dois LMP2, já estão inscritos no ELMS. A participação da equipe será de forma integral. Os pilotos já foram confirmados. Eric Trouillet, Paul Petit e Enzo Guibbert. Os três franceses, competiram na equipe com o Ligier JS P3 na classe LMP3

Franck Matelli e James Allen, são as novidades. Matelli competiu em 2016, no VdeV Endurance Series, e na classe LMP3 da ELMS, pela equipe Panis-Barthez. Já Allen tem passagem pela Fórmula Renault 2.0 Eurocup. O terceiro piloto do segundo carro ainda precisa ser definido.

Mesmo com os dois LMP2, a equipe vai alinhar um Ligier JS P3 no Michelin Le Mans Cup e VdeV Series.