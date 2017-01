De 2012 a 2016, os números da classe GTE-PRO em Le Mans

Google Plus

(Foto: AdrenalMedia)

Desde o ressurgimento do Mundial de Endurance em 2012, a classe GTE-PRO desponta como uma das preferidas pelos fãs. Carros como Ferrari, Porsche, Corvette, Aston Martin e Ford, grande parte com programas oficiais de fábrica, são um deleite para os fãs.

Para 2018, a BMW volta a classe com um programa oficial, apenas ratifica a importância dos GTs no ecossistema da ACO. No campo das especulações, McLaren e Lamborghini podem alinhar seus bólidos nos próximos anos.

Quem venceu desde 2012 na classe GTE-PRO em Le Mans? Acompanhe como foi cada fabricante: