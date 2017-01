Panis-Barthez compete de forma integral no European Le Mans Series 2017

Google Plus

(Foto: Adrenal Media)

Com o novo Ligier JS P217, a equipe Panis-Barthez, revelou seu programa de endurance para 2017. O foco continua sendo o European Le Mans Series, bem como a participação nas 24 horas de Le Mans.

A estreia do time se deu em 2016 nas classes LMP2 e LMP3 do ELMS, sempre com protótipos Ligier. Os planos da equipe, apontam para um segundo LMP2. Para isso os pilotos devem ser confirmados e anunciados.

“Estamos quase terminando nosso programa de 2017 e estamos trabalhando para atender aos parâmetros financeiros e esportivos que nos permitirão ter dois carros LMP2 na pista no ELMS e nas 24 Horas de Le Mans”, disse Olivier Panis, co-proprietário da equipe.

Fabien Barthez, é o único piloto confirmado. Ele é sócio de Panis. “Fabien é parte integrante da equipe e seu desejo de continuar a aventura ao volante foi imediato.”

“Em relação a Timothe, ele demonstrou sua determinação para aprender, sua capacidade de progredir em sua temporada de estreia no ano passado e nós queríamos continuar com ele.”

Barthez acrescentou: “Estamos trabalhando arduamente todos os dias para estudar os aspectos econômicos para ter um segundo carro na LMP2 com um piloto experiente e de alto nível.”

“Não queremos perder de vista o DNA da equipe, que consiste em pilotos evoluindo e desenvolvendo sua carreira dentro de nossa equipe”.

O ex-campeão do ELMS Paul-Loup Chatin se uniu a Barthez e Buret no Ligier JS P2 no ano passado, embora não haja nenhuma palavra se o francês voltará a participar da equipe em 2017.