Algarve Pro Racing vence 4 horas de Sepang, e conquista o título da Asian LMS

A Algarve Pro Racing, venceu na madrugada desta domingo (22), a última etapa do Asian LMS no circuito de Sepang na Malásia. Com a vitória, e o abandono do Oreca da equipe Jackie Chang DC Racing, o time português faturou o título da série.

Com a conquista, a Algarve ganha automaticamente um convite para disputar as 24 horas de Le Mans na classe LMP2.

Resultado final da prova.

Andrea Pizzitola, Andrea Roda e Aidan Read, levaram o Ligier #25 ao primeiro lugar. Seu principal adversário, o #35 da Jackie Chang Racing, não chegou a completar 8 voltas. A causa da parada prematura, foi um toque com o Oreca #8 da equipe Race Performance. Mesmo com o incidente, a equipe conquistou o segundo lugar.

Com o incidente, os vencedores das etapas de Zhuhai e Buriram, Gustavo Menezes, Ho-Ping Tung e Thomas Laurent, tiveram que aceitar a derrota. Com a confusão nas primeiras voltas, a liderança da prova, acabou ficando com o Ligier #26 da Tockwith Motorsports. Andrea Roda, só conseguiu voltar a primeira posição, depois de nove voltas. A liderança da prova, trocou de mãos por oito vezes durante as quatro horas. Ela se alternou entre os dois LMP2 da Algarve. O #24, terminou na terceira posição.

O bom desempenho no início da prova, deu a vitória e o título da classe LMP3 a equipe Tockwith Motorsports. Philip Hanson e Nigel Moore estreantes na série, venceram também em Fuji e uma segunda colocação em Zhuhai.

Em segundo e terceiro, as equipes G-Print e Jackie Chang DC Racing respectivamente. A superioridade da Tockwith foi tanta que os nas voltas finais da prova, o #26 deu uma volta no segundo e terceiro colocado.

Na classe GT, a vitória ficou com o Audi #31 do Team Audi Korea. Os pilotos foram Kyoung Ouk, You, Marchy Lee e Alex Yooung. A Ferrari #5 da DH Racing, chegou na quinta posição, garantindo o título da classe.

Stephane Lemeret, Michele Rugolo, Matthieu Vaxiviere, venceram a última etapa em Buriram, porém foram desclassificados após uma inspeção no carro depois da corrida. Com um bom retrospecto e pontos de sobra, o quinto lugar foi suficiente para o título. A equipe também ganhou um convite para disputar as 24 horas de Le Mans. Em segundo e terceiro lugar na classe, chegaram a Ferrari #3 da DH Racing e o #37 do Team BBT.

Na classe GTCup a TKS Racing venceu com Shinyo Sano, Takuma Aoki e Shigeto Nagashima. A equipe também levou o título. Na classe CN, o Ligier da PS Racing levou o título, mas não participou das 4 horas, por não ter concorrentes.