Quais são as equipes com entrada automática para as 24 horas de Le Mans?

(Foto: Divulgação)

A lista com as equipes inscritas para as 24 horas de Le Mans, Mundial de Endurance e European Le Mans Series, será divulgada no dia dois de fevereiro. Como é tradicional, toda a transmissão será divulgada pelo site da ACO e em seu canal no Youtube.

Dos 56 carros, que irão participar da prova, os vencedores tanto do WEC, Asian LMS, ELMS e IMSA, tem o benefício das entradas automáticas. Com a definição da Asian LMS no último domingo (22), já é de conhecimento, essas equipes.

Os últimos confirmados foram os campeões da Asian LMS. A Algarve Pro Racing #25 na classe LMP2, Tockwith Motorsports #26 na classe LMP3 e a Ferrari #5 do Team BBT, na classe GT.

Com exceção da Algarve Motorsports que vai correr em Le Mans na classe LMP2, tanto a Tockwith, quanto a BBT, conquistam o direito de competir na classe LMP2 e GTE-AM respectivamente, pela primeira vez. As equipes TF Sport e United Autosports, também estarão alinhando seus carros, pela primeira vez em Sarthe.

As equipes que competem pela IMSA, a Visit Florida Racing, é a única equipe com intenções reais de competir na prova.

Serão 14 carros, que não irão precisar pelo processo de inscrição.

LMP1 – 1 (Porsche)

LMP2 – 6 (3 Ligiers confirmados, 2 Orecas, 1 desconhecido)

GTE-PRO – 1 (Ford)

GTE-AM – 6 (4 Ferraris e 2 Aston Martins)

Asian Le Mans Series

Algarve Pro Racing, (vencedor na classe LMP2)

Tockwith Motorsport, (vencedor na classe LMP3. Recebe convite para a LMP2)

DH Racing, (vencedor da classe GT. Recebe convite para competir na GTE-AM)

24 horas de Le Mans

Porsche (vencedor na LMP1)

Signatech Alpine (vencedor na LMP2),

Ford Chip Ganassi Racing (vencedor na GTE-PRO)

Scuderia Corsa (vencedor na GTE-AM)

ELMS

G-Drive Racing / Jota Sport (vencedor na LMP2)

United Autosport (vencedor na LMP3, com entrada para a LMP2)

Beechdean AMR (vencedor na classe GTE)

JMW Motorsport (segundo lugar na classe GTE)

Michelin GT3 Le Mans Cup

TF Sport – Aston Martin (recebe convite para a classe GTE-AM)

Nomeados pela IMSA

Scuderia Corsa (a segunda entrada GTE Ferrari)

Equipe LMP2. Anúncio no dia 02 de fevereiro.