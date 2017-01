Brasileiros buscam vitória na 1ª FVee Intercontinental Cup em Interlagos

(Foto: Divulgação/FVee)

A primeira competição internacional da FVee no país, os brasileiros são os favoritos. Esta é a opinião de dois dos principais pilotos que irão encarar os convidados estrangeiros na 1ª Fórmula Vee Intercontinental Cup, que será realizada neste domingo (29/1), às 9h, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Nesta prova, participam três pilotos do exterior: o americano Michael Varacins, tricampeão nos EUA; o sul-africano Johan Wasserman, bicampeão no Canadá; e o inglês David Taylo

Para César Gallagi, vencedor da etapa de Goiânia da FVee em 2016, a prova será emocionante: “Essa é uma prova muito importante para a Fórmula Vee, que ganha cada vez mais visibilidade com a presença de grandes nomes internacionais, algo inédito na categoria. Mas os pilotos brasileiros são os grandes favoritos, porque já estão adaptados aos carros e conhecem bem o circuito de Interlagos. Os pilotos de fora terão uma certa dificuldade para se adaptar ao carro e a Interlagos, e isso deve custar um tempo importante. Mas como os carros são todos semelhantes, acredito que vamos andar juntos, porém com grande chance de vitória brasileira.”

Já para Paulo Loco, a corrida será uma oportunidade para trocar experiências com pilotos de outros países. “Para nós, será uma grande oportunidade para aprender um pouco mais com os pilotos estrangeiros. E eles com a gente também. Acredito que os brasileiros têm maior chance de vitória, porque já estão adaptados ao carro e conhecem a pista de Interlagos. Os estrangeiros correm em carros com algumas diferenças lá fora, vão precisar de adaptação, por isso já começam em desvantagem. E além da prova, este é mais um incentivo para quem quer conhecer e correr na Fórmula Vee. Principalmente a partir de agora, com a criação da

FVee Junior, que terá o Wilsinho Fittipaldi como instrutor. É um momento muito marcante para a categoria.”

O fim de semana de abertura da temporada 2017 da Fórmula Vee tem ainda a 1ª etapa do Campeonato Paulista, que será disputada no sábado, em Interlagos. A largada será às 10h40. Na sexta, acontecem duas sessões de treinos livres.

Durante esta semana, será realizado um curso de pilotagem da FVee, com Wilsinho Fittipaldi. As aulas, teóricas e práticas, serão realizadas na quarta e quinta-feira. Para mais informações sobre o curso e inscrições, acesse www.fvee.com.br